"Союз-2.1в" с космическим аппаратом успешно стартовал с Плесецка

В среду, 29 марта, в 22:57 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты и выведение спутника на расчетную орбиту прошли штатно. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2568".