"Россети" модернизировали ключевой объект Самарской энергосистемы

Энергетики выполнили реконструкцию закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ на подстанции 220 кВ "Просвет". В ходе работ на объекте заменили 31 ячейку с устаревшим электротехническим оборудованием. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Самарской области, в том числе инфраструктурных объектов ПАО "Роснефть". Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.
Новые ячейки оснастили современным оборудованием: трансформаторами тока и напряжения, вакуумными выключателями, ограничителями перенапряжений, разъединителями, а также блоками микропроцессорной релейной защиты и автоматики. Дополнительно на подстанции установлены два токоограничивающих реактора 6 кВ, которые позволяют предохранить оборудование от возникновения коротких замыканий. Все новое оборудование произведено в России.
Об этом в ходе пресс-тура рассказал Сергей Гречин, главный инженер филиала ПАО "Россети" — Самарское ПМЭС.
Ранее на подстанции 220 кВ "Просвет" в рамках ремонтных кампаний и инвестпрограмм была выполнена замена высоковольтных вводов, установка ограничителей перенапряжения, замена выключателей и разъединителей 220 кВ.
Мощность подстанции 220 кВ "Просвет" составляет 250 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения потребителей юго-западных районов Самарской области, а также производственных объектов АО "Транснефть-Приволга", в том числе крупнейшей региональной нефтеперекачивающей станции "Самара 1" магистральных нефтепроводов "Дружба" и "Самара — Тихорецк".
Кроме того, в 2022 году филиал компании завершил еще несколько крупных инвестиционных проектов в Самарской области. Было выполнено переустройство комплекса воздушных линий 220-500 кВ в районе строительства автомобильной развязки в обход г. Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Еще один проект, выполненный в 2022 году, — реконструкция подстанции 220 кВ "Новокуйбышевская" для выдачи необходимой мощности новым жилым микрорайонам "Южный Город" в Самаре. В ходе выполненных работ новой жилой застройке была выдана мощность 49,3 МВт.
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