АвтоВАЗ перенес корпоративный отпуск из-за перебоев с поставками компонентов

АвтоВАЗ перенесет корпоративный отпуск на фоне перебоев с поставками компонентов, сообщает пресс-служба компании.

"Весной 2023 г. ряд поставщиков комплектующих уведомили АО "АвтоВАЗ" о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 г.", — уточнил автопроизводитель.

Руководство автогиганта приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративных отпуск (ранее запланированный на три недели с 24 июля) на период с 29 мая по 19 июня.

В сообщении также подчеркивается, что АвтоВАЗ сохраняет планы по производству на 2023 г. в объеме более 400 тыс. автомобилей.