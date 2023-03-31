С 1 апреля в лесах Самарской области будет введен противопожарный режим

В лесах на территории Самарской области области с 1 по 20 апреля будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Из-за раннего паводка и схода снега, в том числе в лесных массивах, может раньше обычного начаться пожароопасный сезон. В региональном управлении МЧС предложили ввести особый противопожарный режим на территории области уже через 1,5 недели.
Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексею Веселову ускорить подготовку и согласование документов, установив особый противопожарный режим с 1 апреля
При установлении особого противопожарного режима устанавливается запрет: на использование открытого огня на соответствующей территории; выжигание сухой травянистой растительности на соответствующей территории.
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.