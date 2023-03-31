С 1 апреля в лесах Самарской области будет введен противопожарный режим

В лесах на территории Самарской области области с 1 по 20 апреля будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Из-за раннего паводка и схода снега, в том числе в лесных массивах, может раньше обычного начаться пожароопасный сезон. В региональном управлении МЧС предложили ввести особый противопожарный режим на территории области уже через 1,5 недели.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексею Веселову ускорить подготовку и согласование документов, установив особый противопожарный режим с 1 апреля

При установлении особого противопожарного режима устанавливается запрет: на использование открытого огня на соответствующей территории; выжигание сухой травянистой растительности на соответствующей территории.