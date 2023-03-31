В Тольятти задержали мужчину, прыгавшего по машинам и срывавшего с них номера

Сотрудники отдела УФССП Ставропольского района задержали в Тольятти мужчину, устроившего дебош. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Во вторник, 28 марта, на парковке рядом с отделением приставов какой-то мужчина прыгал по припаркованным машинам, бил стекла и срывал госномера.

Приставы по ОУПДС попросили дебошира остановиться, но он отказался в нецензурной форме. В итоге сотрудники УФССП поймали его и передали полиции.