В Тольятти задержали мужчину, прыгавшего по машинам и срывавшего с них номера

Сотрудники отдела УФССП Ставропольского района задержали в Тольятти мужчину, устроившего дебош. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Во вторник, 28 марта, на парковке рядом с отделением приставов какой-то мужчина прыгал по припаркованным машинам, бил стекла и срывал госномера.
Приставы по ОУПДС попросили дебошира остановиться, но он отказался в нецензурной форме. В итоге сотрудники УФССП поймали его и передали полиции.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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