Самарская филармония представит концерт "Рахманиновская весна"

В понедельник, 3 апреля, в 17:00, в самарской филармонии пройдет концерт "Рахманиновская весна" (6+), посвященный 150-летию Сергея Рахманинова.

Коллективы и солисты Детской центральной музыкальной школы Самары исполнят как оригинальные сочинения, так и переложения для ансамблевых и оркестровых составов. Прозвучат композиции "Светлый праздник", "Сирень", "Вокализ", "Элегия".

В программе также примут участие специальные гости, выпускники и друзья школы — профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Софья Ручимская, солист Государственного академического Большого театра России Валерий Макаров, студенты ведущих российских музыкальных вузов Тимофей Овезов и Владислав Тугашев.

Вход свободный.