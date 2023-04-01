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Общество

В Самаре официально начался месячник по благоустройству

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 аперя, в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника — 5, 12, 19, 26 апреля и четыре субботника — 8, 15, 22, 29 апреля.

Стоит отметить, что организационные мероприятия начались заблаговременно, и фактически территории начали приводить в порядок еще до официального старта масштабной городской акции

Каждый может внести лепту в чистоту и красоту родного города. Призываем наводить порядок и создавать комфорт вместе. 

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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

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