В субботу, 1 аперя, в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.
В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника — 5, 12, 19, 26 апреля и четыре субботника — 8, 15, 22, 29 апреля.
Стоит отметить, что организационные мероприятия начались заблаговременно, и фактически территории начали приводить в порядок еще до официального старта масштабной городской акции
Каждый может внести лепту в чистоту и красоту родного города. Призываем наводить порядок и создавать комфорт вместе.
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Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.