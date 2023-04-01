В субботу, 1 аперя, в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника — 5, 12, 19, 26 апреля и четыре субботника — 8, 15, 22, 29 апреля.



Стоит отметить, что организационные мероприятия начались заблаговременно, и фактически территории начали приводить в порядок еще до официального старта масштабной городской акции

Каждый может внести лепту в чистоту и красоту родного города. Призываем наводить порядок и создавать комфорт вместе.