Во время месячника по благоустройству в Самаре приведут в порядок 42 млн кв. метров территории

В Самаре в течение месячника по благоустройству городские власти планируют привести в порядок 42 млн кв. метров территорий. Об этом рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Напомним, в начале марта стало известно, что месячник по благоустройству традиционно начнется с 1 апреля и завершится к майским праздникам. Как сообщили в мэрии Самары, за месяц будет проведено четыре санитарных средника (5, 12, 19 и 26 апреля) и четыре субботника (8, 15, 22 и 29 числа)

"Ворошение снега, сбор мусора, грабление газонов, уборка зимних накоплений, покраска малых архитектурных форм и другие виды работ по благоустройству планируются исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ на период месячника", - доложил Олег Ивахин.