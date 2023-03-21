Во время месячника по благоустройству в Самаре приведут в порядок 42 млн кв. метров территории

В Самаре в течение месячника по благоустройству городские власти планируют привести в порядок 42 млн кв. метров территорий. Об этом рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.
Напомним, в начале марта стало известно, что месячник по благоустройству традиционно начнется с 1 апреля и завершится к майским праздникам. Как сообщили в мэрии Самары, за месяц будет проведено четыре санитарных средника (5, 12, 19 и 26 апреля) и четыре субботника (8, 15, 22 и 29 числа)
"Ворошение снега, сбор мусора, грабление газонов, уборка зимних накоплений, покраска малых архитектурных форм и другие виды работ по благоустройству планируются исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ на период месячника", - доложил Олег Ивахин.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!