Месячник по благоустройству в Самаре начнется 1 апреля

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередного месячника по благоустройству. Документ подписан главой города Еленой Лапушкиной.

"Провести в Самаре с 1 апреля 2023 г. по 30 апреля 2023 г. месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города", — отмечается в постановлении.

В ближайшее время планируется создать оргкомитет по организации и проведению месячника и утвердить план подготовки к мероприятию.