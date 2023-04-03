Стартовал региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества"

В понедельник, 3 апреля, во всех регионах-участниках нацпроекта "Производительность труда" стартует региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества".
Конкурс проходит среди компаний нацпроекта, который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.
"Наставничество - крайне актуальный на сегодня инструмент подготовки кадров на предприятии. Он позволяет без создания отдельных корпоративных институтов организовать систему обучения и адаптации новых сотрудников. Чтобы собрать опыт отечественных предприятий по формированию системы наставничества на производстве, в рамках национального проекта "Производительность труда" уже пятый год проходит конкурс "Лучшие практики наставничества". В прошлом году победителями и призерами регионального этапа стали 250 наставников со всей страны", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.
Предприятия Самарской области всегда активно участвуют в конкурсе. Так, в 2022 году наградами в конкурсе были отмечены АО "Азотремстрой", ООО "Техкомплекс", ООО "Самараавтожгут" и АО "Средне-Волжский Механический Завод".
"В год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "Годом педагога и наставника", конкурс "Лучшие практики наставничества" приобретает особую значимость. На современном этапе развития страны наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом", - прокомментировал министр промышленности и торговли Андрей Шамин.
В этом году по традиции, участники конкурса "Лучшие практики наставничества" представят собственные корпоративные системы и практики наставничества на предприятиях.
"Наставничество является ключевым элементом развития персонала и повышения производительности на предприятиях. Оно способствует созданию здорового конкурентного окружения, где лучшие практики и опыт могут быть обменены взаимно, и это в свою очередь приводит к экономическому росту в регионе", - прокомментировал директор РЦК Константин Серов.
В 2023 году для предприятий-участников национального проекта открыты три номинации: "Прорывные технологии повышения производительности труда"; "Профессиональное развитие молодежи"; "Цифровые инновации на предприятии".
А для наставников на предприятиях, не являющихся участниками национального проекта, в текущем году предусмотрены две специальные номинации: "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере". Победители регионального этапа будут приглашены к участию во Всероссийском этапе конкурса в четвертом квартале 2023 года.
Награждение победителей 2022 г. запланировано в рамках ежегодного форума "Производительность 360". Он пройдет в Казани в июле этого года.
Прием заявок осуществляется в срок до 28.04.2023 по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 329, департамент машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области. Контактный телефон (846) 334-53-51, e-mail: PivkinaAA@samregion.ru.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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