Стартовал региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества"

В понедельник, 3 апреля, во всех регионах-участниках нацпроекта "Производительность труда" стартует региональный этап конкурса "Лучшие практики наставничества".

Конкурс проходит среди компаний нацпроекта, который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

"Наставничество - крайне актуальный на сегодня инструмент подготовки кадров на предприятии. Он позволяет без создания отдельных корпоративных институтов организовать систему обучения и адаптации новых сотрудников. Чтобы собрать опыт отечественных предприятий по формированию системы наставничества на производстве, в рамках национального проекта "Производительность труда" уже пятый год проходит конкурс "Лучшие практики наставничества". В прошлом году победителями и призерами регионального этапа стали 250 наставников со всей страны", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Предприятия Самарской области всегда активно участвуют в конкурсе. Так, в 2022 году наградами в конкурсе были отмечены АО "Азотремстрой", ООО "Техкомплекс", ООО "Самараавтожгут" и АО "Средне-Волжский Механический Завод".

"В год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "Годом педагога и наставника", конкурс "Лучшие практики наставничества" приобретает особую значимость. На современном этапе развития страны наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом", - прокомментировал министр промышленности и торговли Андрей Шамин.

В этом году по традиции, участники конкурса "Лучшие практики наставничества" представят собственные корпоративные системы и практики наставничества на предприятиях.

"Наставничество является ключевым элементом развития персонала и повышения производительности на предприятиях. Оно способствует созданию здорового конкурентного окружения, где лучшие практики и опыт могут быть обменены взаимно, и это в свою очередь приводит к экономическому росту в регионе", - прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

В 2023 году для предприятий-участников национального проекта открыты три номинации: "Прорывные технологии повышения производительности труда"; "Профессиональное развитие молодежи"; "Цифровые инновации на предприятии".

А для наставников на предприятиях, не являющихся участниками национального проекта, в текущем году предусмотрены две специальные номинации: "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере". Победители регионального этапа будут приглашены к участию во Всероссийском этапе конкурса в четвертом квартале 2023 года.

Награждение победителей 2022 г. запланировано в рамках ежегодного форума "Производительность 360". Он пройдет в Казани в июле этого года.

Прием заявок осуществляется в срок до 28.04.2023 по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 329, департамент машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области. Контактный телефон (846) 334-53-51, e-mail: PivkinaAA@samregion.ru.