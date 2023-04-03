На экранах площади Славы откроется фотовыставка, посвященная 100-летнему юбилею ЦСКА

С понедельник, 3 апреля, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начнет работу цифровая выставка, в основе которой 120 тематических постеров, рассказывающих о славной истории самого популярного спортивного Клуба страны - ЦСКА.

Напомним, 29 апреля 2023 года Центральный спортивный клуб Армии отметит 100-летие со дня образования. 13 января 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2023 году мероприятий по случаю 100-летия ЦСКА.

ЦСКА - это уникальная спортивная организация, прошедшая вековой путь и пережившая смену государственных формаций, внесшая огромный вклад в подготовку спортсменов, развитие олимпийского движения и отечественного спорта. Сейчас большое значение получили спортивная подготовка военнослужащих и патриотическое воспитание - работа с детьми и молодежью призывного возраста.

За свою историю Клуб воспитал более 400 тысяч атлетов, которые принесли в копилку СССР и России громадное число наград Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, что по сей день является абсолютным рекордом среди спортивных организаций страны. Среди армейских чемпионов - олимпийцы Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Алексей Немов, Дмитрий Саутин и наши земляки, жители Самарской области - пловец Александр Кудашев, фехтовальщики Антон и Кирилл Бородачевы, стрелок Евгений Ищенко, борцы греко-римского стиля Максим Скуратов, Хусинбой Арисланбеков и Павел Белкин, пятиборцы Александр Лифанов и Кирилл Мануйло.

Крупнейшее подразделение ЦСКА на карте Центрального военного округа - его самарский филиал ЦСК ВВС с центром в Самаре. Филиал объединяет более 1500 спортсменов в Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Абакане (Республика Хакасия), Кызыле и Чадане (Республика Тыва).

Мировую славу России принесли вертолетчики аэроклуба авиационно-прикладных видов спорта, входящего в структуру самарского филиала ЦСКА. В Самаре на вертолетах Ми-2 и Ми-8 оттачивают мастерство абсолютные чемпионы мира и Всемирных воздушных игр по вертолетному спорту и чемпионы-рекордсмены сборной Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту.

С момента создания ЦСК ВВС в 1992 году спортсмены филиала завоевывали "золото" Олимпиады, становились победителями и призерами Олимпийских игр и крупнейших мировых турниров.

Впереди у ЦСКА - амбициозные планы, развитие и движение вперед.

Фотовыставка на мультимедийных экранах на склоне площади Славы продлится до 30 апреля включительно.