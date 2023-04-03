Три легковушки и грузовик столкнулись в Самарской области

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В воскресенье, 2 апреля, на трассе Самара — Волгоград столкнулись четыре автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.