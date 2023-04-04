"РТК-Солар": За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети

За год на фоне многочисленных кибератак российские компании укрепили защиту ИТ-периметров, но они по-прежнему недооценивают угрозу внутреннего нарушителя. Это следует из результатов пентестов, проведенных экспертами "РТК-Солар" с марта 2022 по март 2023 года. Так, треть (35%) компаний выдержали испытание внешним пентестом (годом ранее этот показатель составлял только 24%). В то же время цели внутри ИТ-периметров были достигнуты в 100% случаев (год назад — только в 63%).
Всего за отчетный период эксперты отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар" реализовали около 80 проектов в разных отраслях, включая госсектор, телеком, энергетику, ИТ, ритейл. Полученные результаты позволяют предположить, что компании действительно озаботились реальной безопасностью своей ИТ-инфраструктуры и закрыли часть слабых мест. Стимулом для этого стали постоянные атаки после начала СВО, активная эксплуатация злоумышленниками различных уязвимостей и отчеты ИБ-специалистов о текущих угрозах. В частности, это касается корпоративных веб-приложений, которые всегда были и остаются самым слабым звеном внешнего периметра. Если в начале 2022 года низкий уровень их защищенности отмечался в 53% проектов, то теперь этот показатель составляет 20%.
Однако количество успешных внутренних пентестов значительно выросло. При этом более 90% исследованных инфраструктур были отмечены низким уровнем защищенности. Значит, организации не уделяют должного внимания защите внутреннего периметра, даже несмотря на постоянные кибератаки.
"Последний год сильно повлиял на подход компаний к собственной кибербезопасности. Слабые места на внешних периметрах, которые образовались за 2 года пандемии и удаленки, пришлось спешно закрывать, ведь многие уязвимости легко находились и эксплуатировались даже хакерами со средней квалификацией. Между тем внутренние сети по-прежнему демонстрируют крайне низкий уровень защищенности. Причем большинство векторов, которые успешно реализовали наши специалисты, включают эксплуатацию известных уязвимостей, которые позволяют получить полный контроль над доменом и при этом не требуют сложных инструментов и кастомизированного набора эксплойтов", — отметил руководитель отдела анализа защищенности компании "РТК-Солар" Александр Колесов.
Самые распространенные уязвимости внешних периметров связаны со слабыми паролями от учетных записей, недостатками контроля доступа, использованием уязвимостей в известном ПО (например, Bitrix) и возможностью внедрения SQL-кода.
Слабые и повторяющиеся пароли также являются ключевой проблемой внутренних сетей. В одной из организаций эта уязвимость позволила реализовать атаку Password Spraying (направлена на подбор учетных данных) и скомпрометировать более 180 доменных учетных записей.
Проблемой абсолютного большинства (более 80%) веб-приложений является некорректная настройка доступа, а самый частый пример — небезопасные прямые ссылки на объекты. Благодаря этой уязвимости злоумышленник может без разрешения администратора получить доступ к объекту (пользователю, счету в личном кабинете и т. п.) и выполнять с ним различные манипуляции. А в 62% приложений раскрывались данные об их структуре, компонентах и особенностях работы. При этом в большинстве кейсов уязвимая функциональность доступна любому внешнему пользователю, даже если у него нет каких-либо привилегий в приложении.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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