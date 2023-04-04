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Общество

Участники проекта Science Slam расскажут о своих разработках в Самаре

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 апреля, в 19:00 состоится научно-популярное мероприятие Science Slam Samara. Как избежать глобального засорения околоземной орбиты, какую одежду мы будем носить в будущем, как облегчить жизнь людям с диабетом - об этом расскажут ученые на предстоящем мероприятии.

Science Slam - это международный проект популяризации науки. На сцене бара ученые в простой и интересной форме познакомят с собственными исследованиями, а зрители аплодисментами выберут победителя.

В этот раз на самарском слэме выступят пятеро победителей университетских слэмов, которые прошли в 2022 году в Самаре и по всей России в рамках Университетской лиги Science Slam.

Science Slam Samara пройдет на сцене бара "Вечно молодой" по адресу г. Самара, ул. Ленинградская, д. 77). Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Организаторы события - Science Slam Samara, StartupSamara и минэкономразвития Самарской области. Онлайн-трансляция пройдет при поддержке ВКонтакте.

"Подобные мероприятия призваны в увлекательной форме знакомить горожан с теми разработками, которыми сейчас занимаются ученые региона. Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. У нас развиваются более двух десятков вузов, успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего". Мы видим растущее год от года количество абитуриентов и надеемся, что все больше молодых людей будут открывать для себя, что наука - это, прежде всего, интересно", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники Science Slam Samara:
    Нина Бурова, студент Института клинической медицины, Самарский государственный медицинский университет - расскажет об устройстве, которое сделает жизнь людей с диабетом 1-го типа более комфортной.
    Злата Гудиминко, магистрант кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов, Самарский Политех - расскажет о синтезе чудо-порошков на примере маминой шарлотки и как снизить затраты на их получение.
    Марина Курбатова, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры "Дизайн и искусство", Университет сервиса - расскажет про современные технологии формообразования и проектирования одежды с помощью 3D-печати.
    Анастасия Крестина, аспирант кафедры космического машиностроения, младший научный сотрудник НИЛ "Динамика и управление движением летательных аппаратов", Самарский Университет - разберётся, как можно избежать глобального засорения околоземного пространства и ещё одного большого взрыва.
    Юлиана Шамина, студент кафедры программной инженерии факультета Кибербезопасности и Управления, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики - расскажет когда стоит ожидать восстание машин.

"Мы уже не в первый раз проводим Science Slam вместе с командой Science Slam Samara, первая всероссийская битва ученых прошла именно в Самаре, еще в 2015 году. Одно из правил Science Slam - никаких скучных докладов и сложных терминов, только яркие и захватывающие презентации. Благодаря поддержке Правительства региона участие в этом слэме будет бесплатным для всех желающих. Поэтому будем рады увидеться 7 апреля со всеми, кто интересуется наукой, на Science Slam Samara", - отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

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