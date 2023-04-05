Сотрудника самарской колонии уволили из-за начальника-коррупционера

В Самаре после прокурорской проверки уволили сотрудника ИК-5 в связи с утратой доверия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее Куйбышевский районный суд вынес приговор заместителю начальника колонии. Его признали виновным в получении взяток от осужденных и назначили 10 лет лишения свободы. При этом коррупционер подбивал на преступление и подчиненного начальника отряда. Младший по должности сотрудник боялся потерять работу и поэтому никуда не сообщил о нарушении.

Прокуратура посчитала, что начальник отряда не исполнил свои обязанности по противодействию коррупции. В результате по требованию надзорного ведомства сотрудника уволили.