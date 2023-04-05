16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти в ДТП со Skoda Rapid и Porsche Cayenne погиб человек В Жигулевске ученица выпала из окна школы Предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" обвинили по шести статьям УК Машинист из Кинеля перевел мошенникам 947 тыс. рублей В Новокуйбышевске ночью сгорел легковой автомобиль

Происшествия

Сотрудника самарской колонии уволили из-за начальника-коррупционера

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 159
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре после прокурорской проверки уволили сотрудника ИК-5 в связи с утратой доверия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее Куйбышевский районный суд вынес приговор заместителю начальника колонии. Его признали виновным в получении взяток от осужденных и назначили 10 лет лишения свободы. При этом коррупционер подбивал на преступление и подчиненного начальника отряда. Младший по должности сотрудник боялся потерять работу и поэтому никуда не сообщил о нарушении.

Прокуратура посчитала, что начальник отряда не исполнил свои обязанности по противодействию коррупции. В результате по требованию надзорного ведомства сотрудника уволили.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30