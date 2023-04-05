В 30 городах России подсветят телерадиобашни в честь 30-летия "Авторадио"

В честь 30-летия "Авторадио" во многих регионах России пройдет необычный флешмоб — 5 апреля с 21:00 до 22:00 по местному времени в 30 российских городах, в том числе и в Самаре, телебашни и радиомачты РТРС окрасятся фирменными цветами "Авторадио", на большинстве из них будет сиять логотип популярной радиостанции. Об этом сообщает пресс-служба ГПМ Радио.

Первой "Авторадио" поздравит Москва — праздничное оформление к 30-летию радиостанции появится на Останкинской телебашне в 00:01 и будет украшать ее весь день. Помимо российской столицы, в флешмобе участвуют Самара, Брянск, Воронеж, Нальчик, Калуга, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Оренбург, Улан-Уде, Махачкала, Казань, Кызыл, Ростов-на-Дону, Саратов, Тамбов, Тверь, Челябинск, Ярославль, Благовещенск, Калининград, Черкесск, Мурманск, Пенза, Пермь, Назрань, Саранск, Якутск и Тула.

"Авторадио" — флагманский формат субхолдинга ГПМ Радио, который также успешно развивает Детское радио, "Юмор FM", Радио ENERGY и другие радиостанции из линейки "Газпром-Медиа Холдинга". "Авторадио" сохраняет лидерство в московском эфире 13 лет подряд, а по итогам второго полугодия 2022 года возглавило рейтинг популярных радиостанций России*. Это одна из крупнейших федеральных сетей — 386 передатчиков покрывают сигналом свыше 73 тыс. населенных пунктов страны.



* Mediascope, Radio Index — Россия (100K+), июль–декабрь 2022 года, 12+