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Здравоохранение Общество

Витамин D взять негде: терапевт ВСК составила рецепт самого полезного витаминного салата весной

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При смене времени года, в частности наступлении весны, важно поддерживать иммунитет и общее состояние здоровья. Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК перечислили самые важные для организма в этот период витамины, а также составили рекомендации по изменению рациона питания для того, чтобы восполнить недостаток данных микроэлементов.

Каждому человеку весной полезно пройти исследование на определение концентрации витамина D в крови. В основном он синтезируется клетками кожи под воздействием солнечного света, поэтому у подавляющего большинства людей формируется его дефицит. Недостаточный уровень витамина D может привести к слабости мышц, ухудшению здоровья костей, иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Витамин C является одним из самых важных для иммунной системы, так как помогает бороться с инфекционными агентами, помогает укрепить кровеносные сосуды и улучшить пищеварение. Источником витамина C являются цитрусовые фрукты, клубника, киви, папайя, брокколи и красный перец.

Витамин E является мощным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Его можно получить из орехов, семян, авокадо и зеленых листовых овощей. Витамин А важен для здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек, а также имеет противовоспалительные свойства. Его концентрация высока в моркови, сладком перце, тыкве и темно-зеленых овощах. Витамин В12 важен для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток — его можно получить из мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.

Витаминный салат — это отличный способ получить большое количество полезных веществ в одном блюде. Для его приготовления можно использовать следующие ингредиенты:

  • Листовые овощи, такие как шпинат, руккола, латук или салатная капуста. Они содержат витамины А и С, а также фолиевую кислоту и железо.
  • Свежие овощи, такие как помидоры, огурцы, морковь, свекла, редис, паприка и зеленый горошек. Они содержат витамины C и K, каротиноиды и антиоксиданты.
  • Фрукты и ягоды, такие как яблоки, апельсины, мандарины, грейпфруты, ананасы, клубника, малина и голубика. Они содержат витамины C и E, а также антиоксиданты и фитохимические соединения.
  • Орехи и семена, такие как кедровые орехи, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника, тыквенные семечки и льняные семена. Они содержат витамины группы B, витамин Е и жирные кислоты.
  • Белок, такой как твердый сыр, куриная грудка, креветки, яйца или кусочки говядины. Они обеспечивают организм аминокислотами и другими необходимыми питательными веществами.

Для приготовления витаминного салата можно комбинировать различные продукты в любых пропорциях и добавлять различные соусы, например, оливковое масло или горчицу. Это простой и вкусный способ получить необходимые витамины и минералы в вашем рационе.

"Наличие перечисленных витаминов в рационе питания весной поможет поддержать иммунитет, улучшить здоровье кожи и слизистых оболочек, защитить клетки от повреждений и обеспечить правильное функционирование организма. Весной особенно важно употреблять разнообразную и сбалансированную пищу. Но стоит помнить, что дефицит некоторых витаминов — например, витамина D — невозможно восполнить продуктами питания. Если концентрация витамина D в организме ниже 50-100 нмоль/л, рекомендовано обратиться к лечащему врачу и обсудить необходимость приема специальных лекарственных средств", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК.

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