В феврале 2023 года самарцы в 22 раза чаще болели гриппом, чем год назад

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области заболеваемость населения гриппом в феврале 2023 года выросла в 22,1 раза по сравнению с февралем 2022 года.

"Зафиксирован 531 случай заболевания против 24 случаев год назад", — отмечается в сообщении Самарастата.

При этом почти на 50% сократилось число заболевших ОРВИ: 78,5 тыс. случаев в феврале 2023 года против 183,1 тыс. случаев в феврале-2022.

Кроме того, в полтора раза выросло количество случаев туберкулеза в активной форме — с 73 до 109, а также в 1,6 раза — число заболевших сифилисом, с 22 до 35 человек.

Чаще стали болеть самарцы и гепатитом: в 2,7 раз в 2023 году увеличилось число заболевших острым гепатитом А (с 3 до 8 человек).