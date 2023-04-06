В феврале 2023 года самарцы в 22 раза чаще болели гриппом, чем год назад

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области заболеваемость населения гриппом в феврале 2023 года выросла в 22,1 раза по сравнению с февралем 2022 года.
"Зафиксирован 531 случай заболевания против 24 случаев год назад", — отмечается в сообщении Самарастата.
При этом почти на 50% сократилось число заболевших ОРВИ: 78,5 тыс. случаев в феврале 2023 года против 183,1 тыс. случаев в феврале-2022.
Кроме того, в полтора раза выросло количество случаев туберкулеза в активной форме — с 73 до 109, а также в 1,6 раза — число заболевших сифилисом, с 22 до 35 человек.
Чаще стали болеть самарцы и гепатитом: в 2,7 раз в 2023 году увеличилось число заболевших острым гепатитом А (с 3 до 8 человек).
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров