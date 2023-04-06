Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области помогли уроженцу Таджикистана получить документы

В среду, 5 апреля, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области вручили гражданину Таджикистана свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Старший инспектор отделения по оформлению разрешительных документов отдела по вопросам гражданства лейтенант полиции Наталья Косилова разъяснила 23-летнему Нурмуроту Таганову права и обязанности, которые он получили в связи с выдачей ему свидетельства, а также рассказала о дальнейшем порядке обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислила перечень необходимых документов.
Нурмурот Таганов, в свою очередь, рассказал, что приехал в Самару в 2018 году и поступил в "Самарский государственный медицинский университет". На новом месте ему все очень нравится: и город, и красавица Волга, и учеба в университете, и, конечно же, люди.
С ноября 2020 года он начал трудовую деятельность в сфере здравоохранения на благо жителей и гостей региона. Работал санитаром в ГБУЗ СО "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войны", а в марте 2023 года принят на должность медицинского брата в ГБУЗ СО "Самарская городская станция скорой медицинской помощи".
О государственной программе переселения соотечественников услышал от брата, который также учится в медицинском университете. В марте этого года собрал все необходимые документы и подал соответствующее заявление.
Молодой человек выразил признательность сотрудникам полиции за оказание консультативной и практической помощи при оформлении документов. В дальнейшем Нурмурот Таганов планирует работать врачом и получить гражданство Российской Федерации. Сотрудники полиции поздравили молодого человека с получением документов, пожелали ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в намеченных планах.
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