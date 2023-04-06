Треть россиян признались, что боятся врачей

Наибольший страх у россиян вызывают стоматологи (21%) и онкологи (20%), выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса 1220 россиян ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля). Причем каждого десятого респондента пугают не сами медицинские манипуляции, а цена лечения.
34% респондентов рассказали, что испытывают страх при походе к врачу. Из них 20% боятся не всех врачей, а только медиков определенных специализаций, тогда как 14% — всех докторов. У 48% фобия на врачей появилась уже во взрослом возрасте.
42% из тех, кто боится врачей, признались, что из-за страха оттягивали приемы, которые требовали медицинских манипуляций, а 28% ждали, что "пройдет само". Любопытно, что половина опрошенных (53%) не могут ответить на вопрос, чего именно они боятся. Для остальных причинами страха являются возможный диагноз и его последствия (16%) и цена лечения (10%).
Из медицинских процедур россияне больше всего боятся хирургических операций (24%), стоматологических процедур (19%), гинекологических/урологических манипуляций (17%), общей анестезии или наркоза (16%), гастроскопии (11%).
Перед посещением врача часть россиян проводят подготовку к приему. Так, 14% заранее "гуглят" свои симптомы и пытаются поставить примерный диагноз, еще столько же делятся переживаниями с близкими, а 12% готовят список вопросов, которые планируют задать врачу.
Снизить стресс при посещении врача четверти респондентов помогла бы уверенность, что медицинская процедура пройдет быстро и безболезненно, а 21% — дружелюбная атмосфера и улыбчивость врача. Еще 15% опрошенных было бы спокойнее, если бы врач пояснял каждый шаг лечения.
Кроме того, 64% россиян уверены, что врач должен выполнять функции психолога, например, пытаться успокоить или ободрить пациента.
Также россияне рассказали, что дополнительно тяготит их при походе к медикам. Для 45% респондентов неудобным является время для посещения врача, 30% бывает сложно записаться к узкому специалисту, а 27% пожаловались на плохой сервис в районной поликлинике.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров