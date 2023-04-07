Экспедиция "Душа Каспия" завершила авиационный мониторинг

В марте 2023 года завершился комплексный мониторинг популяции каспийского тюленя на льду с применением российских воздушных судов. Ледовые учеты животных ученые проводят регулярно начиная с 2020 года. Конечная цель исследований по программе "Душа Каспия" — разработка стратегии, которая поможет сохранить уникальное млекопитающее.
За последние 100 лет численность эндемика Каспийского моря — самого маленького тюленя на Земле — сократилась с 1 миллиона до 100 тысяч. Кроме того, в конце 2022 года ученые отметили массовую гибель животных, занесенных в Красную книгу.
Этой зимой ледовый покров установился не только в казахстанском, но и в российском секторе Каспийского моря, и 25 февраля к работе приступила группа ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова совместно с сотрудниками экологического Фонда "Чистые моря".
Провести комплексное исследование залёжек тюленей на льду позволили российские воздушные суда: пилотируемый самолет-амфибия Ла-8 и беспилотные летательные аппараты "ДИАМ-Аэро", оборудованные оптической и инфракрасной видео- и фото-аппаратурой.
За штурвалом самолета-амфибии LA-8 был Герой России, космонавт, лётчик-испытатель 1 класса Валерий Токарев, за плечами которого тысячи километров и сотни часов, проведенных в воздухе.
Самарский самолет-амфибия LA-8 производства НПО "АэроВолга" галсами проходил над замерзшей акваторией Каспийского моря в поисках тюленьих залёжек. А следом за ним шли бесшумные беспилотники и подробно сканировали обнаруженные скопления животных для детального учета их численности и регистрации размерных характеристик. Поиск и подсчет тюленей осуществлялся по принятой во всем мире методике инструментально-визуального наблюдения с помощью встроенного в хвост LA-8 комплекса мониторинга, состоящего из тепловизора и фотоаппарата, а также биологами-наблюдателями через специальные окна-блистеры по левому и правому борту.
Ледовый этап проекта по изучению и сохранению каспийского тюленя "Душа Каспия", проведенный с 25 февраля по 5 марта, был инициирован Министерством природных ресурсов и экологии РФ при поддержке компании ПАО "ЛУКОЙЛ".
Экспедиция проходила в тяжелых погодных условиях: туман, снег, дождь, низкая облачность. И тем не менее все намеченные задачи были успешно выполнены. Именно в феврале вся популяция собирается на льдах. Здесь происходит рождение детенышей-бельков и последующее спаривание взрослых животных. Российские и казахстанские ученые проводят совместные исследования с 2020 года.
Сейчас исследователи изучают гигабайты материалов и десятки тысяч фотоснимков, результаты их работы лягут в основу создания комплексной программы по сохранению каспийской нерпы.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?