Экспедиция "Душа Каспия" завершила авиационный мониторинг

В марте 2023 года завершился комплексный мониторинг популяции каспийского тюленя на льду с применением российских воздушных судов. Ледовые учеты животных ученые проводят регулярно начиная с 2020 года. Конечная цель исследований по программе "Душа Каспия" — разработка стратегии, которая поможет сохранить уникальное млекопитающее.

За последние 100 лет численность эндемика Каспийского моря — самого маленького тюленя на Земле — сократилась с 1 миллиона до 100 тысяч. Кроме того, в конце 2022 года ученые отметили массовую гибель животных, занесенных в Красную книгу.

Этой зимой ледовый покров установился не только в казахстанском, но и в российском секторе Каспийского моря, и 25 февраля к работе приступила группа ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова совместно с сотрудниками экологического Фонда "Чистые моря".

Провести комплексное исследование залёжек тюленей на льду позволили российские воздушные суда: пилотируемый самолет-амфибия Ла-8 и беспилотные летательные аппараты "ДИАМ-Аэро", оборудованные оптической и инфракрасной видео- и фото-аппаратурой.

За штурвалом самолета-амфибии LA-8 был Герой России, космонавт, лётчик-испытатель 1 класса Валерий Токарев, за плечами которого тысячи километров и сотни часов, проведенных в воздухе.

Самарский самолет-амфибия LA-8 производства НПО "АэроВолга" галсами проходил над замерзшей акваторией Каспийского моря в поисках тюленьих залёжек. А следом за ним шли бесшумные беспилотники и подробно сканировали обнаруженные скопления животных для детального учета их численности и регистрации размерных характеристик. Поиск и подсчет тюленей осуществлялся по принятой во всем мире методике инструментально-визуального наблюдения с помощью встроенного в хвост LA-8 комплекса мониторинга, состоящего из тепловизора и фотоаппарата, а также биологами-наблюдателями через специальные окна-блистеры по левому и правому борту.

Ледовый этап проекта по изучению и сохранению каспийского тюленя "Душа Каспия", проведенный с 25 февраля по 5 марта, был инициирован Министерством природных ресурсов и экологии РФ при поддержке компании ПАО "ЛУКОЙЛ".

Экспедиция проходила в тяжелых погодных условиях: туман, снег, дождь, низкая облачность. И тем не менее все намеченные задачи были успешно выполнены. Именно в феврале вся популяция собирается на льдах. Здесь происходит рождение детенышей-бельков и последующее спаривание взрослых животных. Российские и казахстанские ученые проводят совместные исследования с 2020 года.

Сейчас исследователи изучают гигабайты материалов и десятки тысяч фотоснимков, результаты их работы лягут в основу создания комплексной программы по сохранению каспийской нерпы.