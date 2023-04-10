Психиатр Алина Обухова: Деменция – это "неинфекционная эпидемия среди пожилых"

"Бич современного общества", "неинфекционная эпидемия среди пожилых" - так называют врачи одну из актуальных социально-медицинских проблем во всем мире – деменцию. Что же это за болезнь и почему во всем мире ей уделяют такое внимание? Существуют ли действенные приемы и средства по профилактике деменции? Что делать, если у близкого человека начались явные проявления заболевания и как строить свою жизнь рядом с проблемным родственником – на эти и другие вопросы в интервью "Волга Ньюс" ответила врач-психиатр, невролог, специалист по расстройствам старшего возраста самарской психотерапевтической клиники "Праксис" Алина Обухова.

— Что такое деменция, какие признаки являются характерными для этого заболевания?

— Этот медицинский термин состоит оно из 2х частей: de- ("от, утрата, разрушение") и –mentos ("ум"). Дословно — "утрата ума", "уход от ума". Поистине говорящее название!

Деменцию диагностируют, когда у человека в течение жизни появляется выраженное, стойкое и обычно прогрессирующее снижение когнитивных функций. Ей свойственны постепенная потеря памяти, приобретенных в течение жизни знаний и навыков, упрощение работы мозга. Со временем человек все больше нуждается в бытовой помощи, а затем и в уходе. Говоря обычным, не медицинским языком, деменция — это приобретенное слабоумие у взрослых. А ее выраженные формы раньше называли старческим маразмом.

"Поведение пожилых людей с каждым их прожитым драгоценным годом превращается в поведение детей…". Вот так про деменцию сказала Наталья Юнникова, актриса сериала "Возвращение Мухтара". В последствии такой опыт общения с больными был использован при подготовке Сборника необычных сказок про деменцию "Моя бабушка — Яга" для проекта MEMINI.

Да, многие семьи на приеме описывают деградацию психики и навыков у своих родственников до 2-5-8-летнего возраста. Будто их супруг или родитель постепенно стал проблемным ребенком. Который уже сам нуждается во все большем внимании, присмотре, уходе. Но начинается деменция чаще всего исподволь.

— Что же должно насторожить родственников пожилого человека?

— Повторные однотипные вопросы, невозможность запомнить простой план действий и события даже последних нескольких дней, регулярно происходящие потери вещей — все это признаки явного снижения памяти. Человек может прятать предметы и документы в нетипичных местах (например, паспорт оказывается в морозильной камере, а продукты — в стиральной машине или под кроватью), начинает нелепо или не по сезону одеваться, становится неряшливым. Может появиться склонность к собирательству, "мусорное коллекционирование".

Очень тревожный признак — когда пожилой человек разучивается пользоваться привычными бытовыми приборами. Не способен запустить свою стиральную машинку, путает пульт и телефон, не справляется с плитой и микроволновкой, ставит электрочайник на плиту…

Насторожить должны также случаи, когда пожилой родственник уходит из дома, не заперев дверь, у него уже неоднократно сгорала пища на невыключенной плите, а его соседи жалуются на регулярные затопы из-за невыключенного крана. И уж совсем явные признаки — дезориентировка в собственном жилье, уходы "домой", неузнавание родных, случаи потери в своем районе.

— А когда идти к врачу?

— К сожалению, очень редко сталкивающиеся с такими проявлениями родственники бьют тревогу своевременно. Чаще возникшие сложности списываются на следствие усталости, сниженного зрения, общего недомогания. А то и вовсе считаются возрастными особенностями. Итог — упущенное время, позднее начало лечения, накопленные социальные, бытовые и семейные сложности, ухудшение прогноза болезни.

При первых тревожных звоночках желательно, чтобы пожилого человека проконсультировал врач. Это может быть психиатр, невролог, геронтолог. При этом специалисту нужно предоставить всю информацию о появившихся отклонениях в состоянии и поведении, поэтому на прием целесообразно пойти вместе. Предварительно можно провести тестирование самостоятельно, для этого разработаны специальные скрининговые опросники (например, они размещены на memini.ru — информационном ресурсе, посвященном проблеме деменции).

— В каком возрасте может начаться деменция? Насколько она распространена?

— Деменцию относят к возраст-ассоциированным заболеваниям. Чем старше человек, тем выше риск развития у него этой проблемы. Если в возрастной группе до 60 лет распространенность деменции составляет около 5%, то в возрасте 75-79 лет уже 12%. А среди людей 80-90 лет — 24%.

И ведь это только официально подтвержденные случаи! А почти 2/3 имеющих признаки деменции либо вовсе не обращаются к врачу, либо имеют более "мягкие" диагнозы и не получают нужного лечения.

Чем больше в популяции людей старшего возраста, тем больше в обществе и деменции. Фактически благодаря снижению смертности от многих заболеваний в среднем возрасте люди стали доживать не только до седин, но и до таких нарушений.

— Кто находится в группе риска?

— Деменция не является монофакторной, известно много причин ее развития. Это может быть дегенерация самих нервных клеток, как, например, при болезни Альцгеймера, болезни Пика и ряде других заболеваний.

Также к деменции способны приводить прогрессирующие сердечно-сосудистые нарушения, нескомпенсированный сахарный диабет, тяжело протекающие болезни печени и почек, алкоголизм и ряд других нарушений. И чем больше у одного человека предрасполагающих факторов, тем выше риск деменции.

— Деменцию можно предотвратить? Или хотя бы отсрочить ее появление?

— К сожалению, на настоящий момент еще не разработано методов, способных на 100% уберечь человека от развития деменции. Ведь если б они были, мы бы сейчас и не обсуждали эту тему, она была бы попросту не актуальной. Но врачи и ученые во всем мире продолжают постепенно раскрывать загадки мозга, изучая и проблему деменции.

— Что же можно сделать, чем вооружаться против такого врага?

— Деменция — это следствие прогрессирующей гибели нервных клеток, деградации мозга. Чтобы снизить риск ее развития, нужно создавать условия для полноценной работы нашего высшего управляющего центра. Для этого необходимо действовать одновременно по 3 направлениям, причем с молодого возраста.

Первое — по возможности минимизировать все потенциально повреждающие факторы. Лечить инфекции, поддерживать нормальное функционирование почек и печени, стабилизировать артериальное давление и работу сердца, следить за уровнем сахара в крови, избегать хронических интоксикаций, в том числе курения и алкоголизации.

Второе — обеспечить хорошее питание нервных клеток, поддерживая достаточное кровоснабжение мозга и насыщая организм всеми необходимыми питательными веществами. Да-да, меняя содержимое наших тарелок, мы можем значительно снизить риск деменции! Поэтому рекомендуется придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством разнообразного белка и клетчатки, ограничением легкодоступных углеводов, предпочтением полезного типа жиров. По наблюдениям врачей, оптимальна средиземноморская диета.

Третье — создавать и постоянно поддерживать достаточный интеллектуальный резерв, тренировать гибкость мозговой деятельности. Это способствует образованию новых нервных связей, а ведь именно они обеспечивают и запоминание, и мышление, и планирование, и потенциал на восстановление и обучение. Так что будьте любопытными, узнавайте и пробуйте новое, решайте повседневные задачи нестандартными путями, читайте, общайтесь, осваивайте техники запоминания, нагружайте свой мозг логическими задачками, посещайте лекции… Не давайте себе интеллектуально лениться, сколько бы лет вам ни было!

— Что делать, если врач подтвердил диагноз деменции?

— Деменция — серьезное заболевание, тяжкая эмоциональная ноша для близких и непростая социально-медицинская проблема. Если она пришла в вашу семью, обязательно ищите помощь и поддержку!

Не бойтесь обращаться к врачам, спрашивать, уточнять и советоваться. В Клинике "Праксис" г. Самара есть особое направление работы — помощь пожилым и их семьям. И я специализируюсь именно на этом.

Не избегайте назначения лекарств. Ведь есть специальные препараты, которые способны влиять на скорость течения болезни, смягчать ее проявления. И чем раньше они будут назначены, тем больше шанс на оттягивание этапа наступления выраженных стадий. Но принимать их нужно регулярно и продолжительно, не меняя самовольно рекомендации врача.

Еще один важный совет — примите происходящие с вашим родным изменений. Не ждите возврата к состоянию, которое было 5-10 лет назад. Постарайтесь не бороться — а приспособиться, не заставить — а помочь, не переубедить — а успокоить. Этому помогут образовательные лекции и группы психологической поддержки. Например, в Самаре в настоящее время реализуется проект поддержки семей, столкнувшихся с проблемой деменции — курс проходит на базе нашей клиники "Праксис".

Ухаживая за человеком с деменцией, старайтесь не перечеркивать при этом свою жизнь. Не замыкайтесь, не пытайтесь вытянуть все в одиночку. Регулярно устраивайте себе периоды эмоциональной перезагрузки. Ведь для ухаживающих очень важно "быть в ресурсе" — и для сохранения своего здоровья, и оказания нужной поддержки своим родным.

Общайтесь, читайте, узнавайте новое, занимайтесь хобби, гуляйте, поддерживайте достаточный уровень физической активности. Это поддержит вас в текущем моменте и снизит риск депрессии и деменции в последующем.