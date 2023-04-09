На Московском шоссе вазовская легковушка сбила пешехода

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В субботу, 8 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.