На Московском шоссе вазовская легковушка сбила пешехода

В субботу, 8 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.
По данным МЧС, в 20:29 автомобиль ВАЗ-21113 у дома № 139 по Московскому шоссе совершил наезд на пешехода.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, обстоятельства ДТП устанавливаются.
На место происшествия выезжал отряд спасателей и пожарные.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!