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ДТП Происшествия

На Московском шоссе вазовская легковушка сбила пешехода

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

По данным МЧС, в 20:29 автомобиль ВАЗ-21113 у дома № 139 по Московскому шоссе совершил наезд на пешехода.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, обстоятельства ДТП устанавливаются.

На место происшествия выезжал отряд спасателей и пожарные.

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