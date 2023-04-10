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ЖКХ и благоустройство Общество

Народный фронт обнаружил в Подстепках отравленную воду

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональное отделение Народного фронта в Самарской области обратились жители ЖК "Солнечный" сельского поселения Подстепки Ставропольского района с жалобами на качество питьевой воды. Они уверяют, что с 2015 года эта проблема остается нерешенной. Кроме того, есть и проблемы, связанные с работой канализации, отопления, водоснабжения.

Фото: Самарское региональное отделение ОНФ

Эксперты Народного фронта активно включились в работу и лично убедились в катастрофичности ситуации: рядом с новостройками разливается зловонное канализационное озеро,  питьевая вода имеет странный цвет и запах.

В данной ситуации администрация поселения обязана проинформировать жителей поселка об опасности заражения путем размещения сообщений на официальном сайте, в социальных сетях, на стенах домов, а также обеспечить подвоз чистой питьевой воды.

В настоящий момент водоснабжение в жилом комплексе не остановлено, во все многоквартирные дома продолжает поступать "отравленная" вода. Подвоз питьевой воды организован в недостаточном объеме: за период 4-5 апреля 2023 года подошли 3 цистерны с водой.

Напомним, численность жителей поселка - 2500 человек.

В больницы сельского поселения поступают жители с симптомами острой кишечной инфекции, за медицинской помощью обратились уже более 70 человек, из них 27 детей. Угроза заражения сохраняется.

Эксперты регионального НФ в Самарской области направили обращение в прокуратуру Самарской области, в котором сообщается о неисполнении постановления Ставропольского районного суда, а также содержится информация о массовом заболевании жителей поселка.

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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