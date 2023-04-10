Народный фронт обнаружил в Подстепках отравленную воду

В региональное отделение Народного фронта в Самарской области обратились жители ЖК "Солнечный" сельского поселения Подстепки Ставропольского района с жалобами на качество питьевой воды. Они уверяют, что с 2015 года эта проблема остается нерешенной. Кроме того, есть и проблемы, связанные с работой канализации, отопления, водоснабжения.

Эксперты Народного фронта активно включились в работу и лично убедились в катастрофичности ситуации: рядом с новостройками разливается зловонное канализационное озеро, питьевая вода имеет странный цвет и запах.

В данной ситуации администрация поселения обязана проинформировать жителей поселка об опасности заражения путем размещения сообщений на официальном сайте, в социальных сетях, на стенах домов, а также обеспечить подвоз чистой питьевой воды.

В настоящий момент водоснабжение в жилом комплексе не остановлено, во все многоквартирные дома продолжает поступать "отравленная" вода. Подвоз питьевой воды организован в недостаточном объеме: за период 4-5 апреля 2023 года подошли 3 цистерны с водой.

Напомним, численность жителей поселка - 2500 человек.

В больницы сельского поселения поступают жители с симптомами острой кишечной инфекции, за медицинской помощью обратились уже более 70 человек, из них 27 детей. Угроза заражения сохраняется.

Эксперты регионального НФ в Самарской области направили обращение в прокуратуру Самарской области, в котором сообщается о неисполнении постановления Ставропольского районного суда, а также содержится информация о массовом заболевании жителей поселка.