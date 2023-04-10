Жительница Самары отсудила несколько миллионов у стоматологической клиники

Женщина по имени Елена выиграла процесс против ООО "Дентальная имплантация", конкретнее — клиники "Сталант". Об этом рассказал адвокат потерпевшей Максим Ткач.

"Согласно решению суда, клиника должна выплатить пациентке около 2,5 млн за некачественные и необоснованные работы, 150 тысяч — в качестве компенсации морального вреда, 200 тысяч — штраф, 150 тысяч — пени, а также 40 тысяч за услуги адвоката", — рассказал Максим Ткач.

Напомним, как ранее рассказывала Елена, она пришла в частную клинику с зубной болью. Ей посоветовали носить капу. Боль прошла, но женщину, по ее словам, уговорили все же поменять коронки и импланты и даже убрать некоторые здоровые зубы. После всех процедур у Елены начались новые боли. В какой-то момент болело все лицо. Женщина прошла курс у невролога, но это не помогло. Позже Елена пришла в другую клинику, где ей сказали, что в носовой пазухе у нее киста и грибок. Все это появилось после того, как ей пробили носовые пазухи штифтами.

По словам Елены, на лечение ей пришлось потратить 2,5 млн рублей. После этого женщина обратилась в первую клинику с претензией, но там отказались предоставить компенсацию. Тогда Елена подала в суд. Она пытается взыскать материальные затраты, штраф, пени и компенсацию морального ущерба.

Представители клиники в суде возражали. По их мнению, услуги были оказаны надлежащего качества и в полном объеме.

В итоге суд назначил экспертизы. Согласно их результату, качественно оказали услуги почти на миллион рублей. А вот обоснованно (то есть те, в которых женщина нуждалась) — на 26 тысяч. Решение суд вынес в апреле.

Несмотря на присужденную выплату, Елена, скорее всего, еще обжалует решение суда. Поскольку женщине пришлось переделывать работы в другой клинике, она хотела бы получить еще дополнительную компенсацию понесенных убытков. Возможно, что обжалуют решение и представители клиники.