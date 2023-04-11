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Преступления Происшествия

Тольяттинца обвиняют в краже и работодателя и инсценировке ограбления

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти отправили в суд уголовное дело сотрудника склада, которого обвиняют в краже и ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, менеджер компании-склада с июля 2021 г. по сентябрь 2022 г. украл табачные изделия организации на более чем 4 млн рублей.

Когда пропажа вскрылась, мужчина решил инсценировать нападение. Он погрузил коробки из-под продукции в фургон и попросил ничего не знавшего о махинациях мужчину ударить его пластиковой трубой по плечу. После этого обвиняемый повредил свой телефон, связал себе руки упаковочной лентой, позвонил в службу "112" и сообщил о  преступлении. Во время расследования полицейские выяснили, что нападение было инсценировкой.

Гид потребителя

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