Тольяттинца обвиняют в краже и работодателя и инсценировке ограбления

В Тольятти отправили в суд уголовное дело сотрудника склада, которого обвиняют в краже и ложном доносе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, менеджер компании-склада с июля 2021 г. по сентябрь 2022 г. украл табачные изделия организации на более чем 4 млн рублей.

Когда пропажа вскрылась, мужчина решил инсценировать нападение. Он погрузил коробки из-под продукции в фургон и попросил ничего не знавшего о махинациях мужчину ударить его пластиковой трубой по плечу. После этого обвиняемый повредил свой телефон, связал себе руки упаковочной лентой, позвонил в службу "112" и сообщил о преступлении. Во время расследования полицейские выяснили, что нападение было инсценировкой.