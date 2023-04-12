В Самарской области 265 человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 265 пострадавших от укусов клещами, из них 104 ребенка. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
"За неделю наблюдения, с 3 по 9 апреля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — отмечается в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в 2023 году запланирована обработка от клещей на площади 4391,9 га. Сюда входят территории высокого риска заражения: парки, скверы, участки леса у населенных пунктов, кладбища, оздоровительные лагеря, турбазы и т. д.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров