В Самарской области 265 человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 265 пострадавших от укусов клещами, из них 104 ребенка. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

"За неделю наблюдения, с 3 по 9 апреля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в 2023 году запланирована обработка от клещей на площади 4391,9 га. Сюда входят территории высокого риска заражения: парки, скверы, участки леса у населенных пунктов, кладбища, оздоровительные лагеря, турбазы и т. д.