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Здравоохранение Общество

41% самарцев не знает, что некоторые заболевания передаются по наследству

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лишь 41% респондентов сдавали генетические тесты. Из них треть (31%) для того, чтобы узнать о переносимости продуктов, 22% для определения совместимости с партнером, столько же — чтобы обнаружить наследственные заболевания, 20% — для уточнения переносимости лекарств и БАДов, 2% — чтобы определить отцовство/материнство, выяснили СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" в ходе совместного опроса*. 50% респондентов из тех, кто сдавал генетический тест, рассказали, что у них обнаружили наследственные заболевания или они имеют генетическую предрасположенность к заболеваниям.

Чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, важно проходить профилактические медосмотры и различные исследования, в том числе генетические. Но, судя по данным опроса, делают это меньше половины респондентов: только 49% проходит регулярные медицинские обследования. Из них 34% делают это время от времени и лишь 15% — ежегодно или чаще. Четверть респондентов (27%) совсем не проходят обследования, а каждый пятый лишь планирует начать это делать. Среди тех, кто не проходит обследования, 23% не могут оплатить необходимые процедуры, 18% не знают, как правильно подобрать программу исследования, а 17% не видят в этом смысла из-за ощущения отсутствия проблем со здоровьем. 17% также ответили, что не знают, почему этого не делают, 8% боятся медицинских манипуляций, а 5% сослались на нехватку времени.

Чаще всего самарцы обращают внимание на генетику при решении проблем со здоровьем. 44% знают о возможностях генетических тестов, 41% опрошенных их сдавали. Половина респондентов сталкивалась с наследственными заболеваниями у себя или своих близких. 37% узнали о наличии таких заболеваний случайно в процессе медобследования, 30% — после проявления болезни, 18% о наследственных заболеваниях в семье рассказали родственники, и 11% после обследования близкого родственника. И лишь 1% специально делали генетический тест.

44% самарцев не понимают, для чего нужно сдавать генетические тесты, а 4% сознательно не хотят заранее знать о рисках возникновения заболеваний и держать их под контролем. В то же время четверть респондентов заинтересованы в покупке медицинской страховки с возможностью прохождения генетических тестов.

*Опрос 1221 респондентов проведен во всех регионах России в марте–апреле 2023 года.

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