До конца приема заявок на "САМ.ФЕСТ" осталось 4 дня

Прием заявок на участие в фестивале авторской музыки "САМ.ФЕСТ", стартовавший 20 марта, завершится 16 апреля. У музыкантов, мечтающих представить свое творчество публике, остается всего 4 дня, чтобы заявить о себе и получить возможность выступить на одной сцене с крупнейшими российскими звездами перед тысячами зрителей.

Согласно правилам фестиваля, для подачи заявки достаточно записать видео с отрывком из своей песни и опубликовать его в VK с хэштэгом #самконкурс2023.

Участники фестиваля смогут не только найти своих слушателей и побороться за главный приз, но и получить уникальный опыт работы с целой командой опытных наставников.

Все коллективы и исполнители, которые пройдут в финал, разделят сцену со специальными гостями фестиваля - МакSим, Ramil", Гариком Сукачевым, основателем группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым, Дмитрием Маликовым, а также победителями фестиваля "САМ.ФЕСТ 2022", группой "Двадцать" и другими артистами, заслужившими любовь публики.

Кроме того, композиции всех финалистов "САМ.ФЕСТа" будут изданы на фестивальном сборнике.

Победитель конкурса запишет и выпустит на всех цифровых площадках свой альбом под руководством саундпродюсера Андрея Самсонова, подарившего уникальное звучание сотне пластинок отечественных и зарубежных исполнителей. Еще одним подарком победителю станет подготовка "полного пакета артиста", включающего фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации с юристами и специалистами по продвижению.

Имена финалистов и победителя конкурса будут определяться в несколько этапов.

Первый этап - изучение присланных до 16 апреля заявок кураторами и жюри конкурса.

Имена конкурсантов, которых будет ждать путешествие в Самару, станут известны 31 мая.

После появления списка участников фестиваля, музыканты начнут готовиться к выступлению. Помогать в этом им будет команда опытных наставников, состоящая из продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, психологов и специалистов по продвижению.

Второй этап включает проведение отборочного концерта, по результатам которого члены жюри назовут имена 14 участников Гранд-фестиваля. Четыре места при этом вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов, в которых артисты особенно нуждаются в поддержке и помощи.

Имя победителя конкурса станет известно в финальный день фестиваля - 12 июня. После подведения итогов конкурса с ним продолжат работать наставники и организаторы.

Напомним, "САМ.ФЕСТ" впервые прошел в 2022 году, и Самарская область стала родиной фестиваля авторской музыки уникального формата, в котором принять участие могут лишь те, кто сами пишут песни и исполняют их. Стать одним из конкурсантов и поработать с профессионалами музыкальной индустрии может абсолютно любой музыкант или творческий коллектив. Смелый эксперимент был удостоен гранта президентского фонда культурных инициатив, который был создан как раз в 2022 году, его запуск символично был анонсирован в Самаре на заседании комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Приветствуя участников и гостей фестиваля, глава региона подчеркнул, что без смелости, без инициативы, идущей от людей, фестиваль бы не состоялся."САМ.ФЕСТ" - фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова, главная миссия которого - поиск, мотивация и продвижение начинающих исполнителей.

В 2023 году фестиваль во второй раз соберет в сердце России - В Самарской области - профессионалов музыкальной индустрии, чтобы вместе с ними помочь подающим надежды исполнителям раскрыть свой талант и покорить большую сцену.

В роли организатора фестиваля выступит одно из крупнейших концертных агентств России, компания NCA. Начиная с 1998 года компания NCA реализовала множество масштабных проектов в разных городах страны. Одним из наиболее известных проектов агентства является легендарный фестиваль "Рок над Волгой".

Следить за новостями фестиваля можно на сайте www.samfest.ru. Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.