Самарец поверил телефонному "полицейскому" и перевел 6 млн руб. мошенникам

В Самаре 60-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить его деньги, лежащие на счете.

Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им "безопасный" расчетный счет. Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 6 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.