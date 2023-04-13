В Самаре 60-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить его деньги, лежащие на счете.
Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им "безопасный" расчетный счет. Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 6 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063