Два ребенка на самокате попали под машину в Тольятти

В четверг, 13 апреля, в Тольятти произошло ДТП с самокатом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:25 61-летний водитель Toyota RAV4 ехал в жилой зоне на ул. Мира. Напротив дома № 113 он сбил двух детей 11 и 12 лет, которые ехали на самокате.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!