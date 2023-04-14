Два ребенка на самокате попали под машину в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 апреля, в Тольятти произошло ДТП с самокатом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области