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ДОМ.РФ: белгородские и самарские ИТ-специалисты смогут оформить ипотеку по ставке до 2%

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Айтишники из Белгородской и Самарской областей смогут воспользоваться льготной программой по ИТ-ипотеке, условия которой стали еще выгоднее. В этих регионах запустили Единую ипотечную программу. Ее оператором выступает компания ДОМ.РФ.

Фото: freepik.com

Ставка по кредиту в рамках федеральной программы "ИТ-ипотека" будет дополнительно снижена на 3%. Таким образом, итоговая ставка не будет превышать 2% годовых. Максимальная сумма ипотечного займа в Белгородской области составляет 9 миллионов рублей, в Самарской — 8 миллионов рублей.

Замруководителя подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Сергей Овсянкин отметил, что спрос на специалистов в области информационных технологий в российских регионах по-прежнему растет, что обусловлено цифровизацией экономики. В связи с этим для айтишников нужно создавать благоприятные условия, способствующие их самореализации. Регионы могут субсидировать ставку по ипотечным программам за счет собственных средств. Некоторые из них уже воспользовались данным механизмом. Сейчас очередь дошла до Белгородской и Самарской областей, где ИТ-ипотека стала более доступной.

Заявки на программу "ИТ-ипотека" с предоставлением дополнительной скидки за счет региональных средств в Белгородской области можно направить через сервисы Банка ДОМ.РФ или Сбербанка. Самарские специалисты на данный момент могут это сделать только через Банк ДОМ.РФ.

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