Виктор Кудряшов осмотрел строящиеся соцобъекты в Южном городе и Куйбышевском районе

В пятницу, 14 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и министр строительства Самарской области Николай Плаксин посетили строящиеся социальные объекты в Волжском районе и Куйбышевском районе Самары, сообщает пресс-служба правительства региона.

Чиновники проверили как идут строительные работы общеобразовательных школ в микрорайоне "Южный город" и жилом районе "Волгарь". В Куйбышевском районе Самары также строятся спортивный бассейн и поликлиника на 700 посещений в смену, председатель облправительства осмотрел и эти объекты.

Напомним, что строительство школы на 1,5 тыс. мест в с. Лопатино ведется на условиях государственно-частного партнерства, совместно с компанией "ПроШкола", структурой государственного института развития ВЭБ.РФ. Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы в рамках ГЧП, подпись под документом поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Эта школа стала первой из шести образовательных учреждений, которые строятся в регионе в рамках концессионных соглашений.

Строительство началось в 2022 г., на сегодня техническая готовность школы составляет порядка 76%. Завершить строительно-монтажные работы и ввести ее в эксплуатацию планируется уже в этом году, причем до конца июля. Сегодня на объекте выполняется устройство кровли, утепление фасадов здания, отделочные работы по фасаду и внутренняя отделка, монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения, электромонтажные работы. Завершается прокладка наружных сетей водопровода, канализации, теплосети, электроосвещения. В настоящее время на объекте задействовано более 300 человек и три единицы техники.

"Сегодня мы посмотрели, как идет строительство новой школы на 1,5 тыс. мест в Южном городе, нет никаких сомнений по своевременному вводу в эксплуатацию. Это современная типовая школа, две подобных уже были построены в этом микрорайоне и считаются одними из лучших в Самарской области", — отметил председатель областного правительства.

В конце 2023 г. в Куйбышевском районе Самары планируется открыть новый спортивный объект — бассейн с шестью плавательными дорожками. Здесь будут тренироваться спортсмены и заниматься обучающиеся, спортивный бассейн рассчитан на единовременную пропускную способность 80 человек в смену. Возрастная группа — взрослые и дети от семи лет. Кроме бассейна в здании разместят залы силовой и спортивной подготовки.

Проект включает и благоустройство прилегающей территории — устройство проездов с асфальтобетонным покрытием, пешеходных дорожек с покрытием из бетонной плитки, размещение газонов.

Сегодня на объекте выполняется целый комплекс работ: армирование фундаментов под чашу бассейна, бетонирование фундаментов, к концу недели приступят к выполнению работ по армированию подпорных стен здания. До конца месяца планируется выполнить вертикальную планировку территории.

"Долгожданный бассейн в Куйбышевском районе откроется уже в этом году. К сожалению, когда-то единственный в районе бассейн был продан частнику и закрыт. Теперь, с вводом этого объекта, люди получат возможность посещать не только бассейн, но и хореографический зал, зал для единоборств. Таким образом, в Куйбышевском районе появится суперсовременный спортивный комплекс, где смогут заниматься и взрослые, и дети", — сказал Виктор Кудряшов.

В 14 квартале жилого района "Волгарь" строится школа на 1,1 тыс. учащихся. Это еще одно образовательное учреждение, строительство которого в Самарской области ведется в рамках ГЧП. Работы предстоит много — до конца текущего года объект планируется ввести в эксплуатацию.

Сейчас здесь выполняются работы по монтажу фундаментных блоков, устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов и конструкций цокольного этажа, монтаж плит перекрытий цокольного этажа, кирпичная кладка стен первого этажа.

Уже в этом году жители микрорайона Волгарь смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой шестиэтажной поликлинике, рассчитанной на посещение 700 пациентов в смену. Поликлиника строится в рамках национального проекта "Здравоохранение". Большинство строительных работ на объекте позади, в настоящее время ведется монтаж внутренних систем — электрических сетей, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, укладка настенной и напольной плитки, монтаж дверей, устройство потолков, монтаж кондиционеров, отделка стен. В мае планируется завершить благоустройство вокруг здания.

"В этом году у нас огромное количество вводных объектов — это социальные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, очистные сооружения, водоводы. Регион получил существенную федеральную поддержку на их строительство благодаря большим усилиям Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Только по линии министерства строительства в регионе будут введены 23 объекта, еще 17 курирует министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня мы с руководством областного минстроя посетили четыре наиболее знаковых объекта, строительство ведется в графике, планируем своевременно ввести их в эксплуатацию", — резюмировал Виктор Кудряшов.