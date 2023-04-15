16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" во втором контрольном матче уступила "Барсу" Гендиректор ХК "Лада" о возвращении клуба в КХЛ: "В Тольятти настоящий праздник" ХК "Лада" обыграл "Барс" Губернатор о возвращении ХК "Лада" в КХЛ: "Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом" ХК "Лада" вернулся в КХЛ

Хоккей Спорт

"Лада" во втором контрольном матче уступила "Барсу"

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 апреля, в Тольятти ХК "Лада" уступил казанскому "Барсу" во втором контрольном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первый период получился результативным — соперники забросили по две шайбы (у "Лады" отличились Николай Глухов и Евгений Петриков) — 2:2.

Победу гостям в середине третьего периода принес точный бросок Кирилла Мухина.

Напомним, в первой встрече команд, прошедшей 13 апреля, "Лада" оказалась сильнее гостей — 3:2.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30