"Лада" во втором контрольном матче уступила "Барсу"

В пятницу, 14 апреля, в Тольятти ХК "Лада" уступил казанскому "Барсу" во втором контрольном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Первый период получился результативным — соперники забросили по две шайбы (у "Лады" отличились Николай Глухов и Евгений Петриков) — 2:2.
Победу гостям в середине третьего периода принес точный бросок Кирилла Мухина.
Напомним, в первой встрече команд, прошедшей 13 апреля, "Лада" оказалась сильнее гостей — 3:2.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!