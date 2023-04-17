ВСК и Рускон займутся автоматизацией процессов страхования грузов

Страховой Дом ВСК и мультимодальный транспортный оператор Рускон заключили договор о совместной разработке индивидуальных страховых программ, проектов по урегулированию убытков и автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов, а также о продвижении услуг на рынке.

Церемония подписания соглашения прошла 17 апреля в рамках 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК, Александр Тарновский и руководитель Рускона Сергей Березкин.

В рамках партнерства компании наладят взаимообмен разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов Рускона. Урегулирование убытков будет происходить совместными усилиями. Помимо этого, партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты.

Также сотрудничество подразумевает обеспечение персонала и клиентов Рускона высококлассными современными страховыми сервисами, оказание консультационной и информационной поддержки в сфере страхования, повышение уровня качества и скорости обслуживания грузоотправителей и рост лояльности к услугам компании.

"Цифровизация — один из главных трендов развития бизнеса. Ожидаем, что к 2030 году спрос на цифровые технологии в сфере транспорта и логистики будет в 7 раз выше, чем в 2020 году. Сегодня наши клиенты могут оформить страхование грузов онлайн при помощи передовых методов API-интеграции с информационными системами компаний. Это позволяет предоставлять защиту грузоперевозок почти мгновенно. Скоро сервис ВСК смогут оценить клиенты нашего партнера — транспортного оператора Рускон, — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Рускон стремится предоставлять своим клиентам технологичные услуги высочайшего уровня, поэтому мы внимательно следим за новыми продуктами, позволяющими повысить удобство как самой перевозки, так и её заказа, и оформления. Клиенты Рускона могут воспользоваться цифровым доступом к услугам электронного таможенного оформления, ведётся работа над расширением функционала электронных сервисов. Уверен, что в сотрудничестве с ВСК мы сможем предложить нашим клиентам более широкий перечень цифровых услуг, включая автоматизированные процессы страхования, а также ускорим соответствующие механизмы", — отметил руководитель Рускона Сергей Берёзкин.

API-страхование — программные интерфейсы для автоматизации бизнес-процессов — позволяет сократить временные, финансовые и репутационные риски компаний. API-платформа от Страхового Дома ВСК обеспечивает непрерывность технологического процесса, так как оформление полисов страхования грузов и подача документов в целях урегулирования убытков доступно 24/ 7 с любого устройства и не требует дополнительных коммуникаций со страховой компанией.