В Самарской области пройдет фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!"

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области пройдет Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" Организатором мероприятия выступила АНО "ШОТЛАНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" КАЛЕДОНСКИЙ КЛУБ".

О фестивале на расширенном заседании областного оргкомитета "Победа" рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Отдельно отмечу международный антифашистский фестиваль, который пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая. На этот антифашистский фестиваль, называется он "Гитары в строю", приедут музыканты, артисты из разных стран мира — из стран Америки (Никарагуа), из стран Европы: Великобритании, Испании, Италии, Словении и других. Те люди, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наш народ, как мы боремся вновь, следуя заветам наших дедов, прадедов, с фашизмом. Приедут сюда артисты поддержать наш российский народ в борьбе с этим мировым злом".

Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" символично состоится в преддверии Дня Победы. Через музыку, искусство, свободный диалог он призван пробудить фундаментальные чувства любого человека — веру в справедливость и торжество правды. Выражая общие взгляды, надежды и чаяния миллионов людей, музыка способна сплачивать их в неодолимую силу — силу добра. Такой общечеловеческий культурный код поднимает людей на борьбу с несправедливостью, с фашизмом. Идея фестиваля "Гитары в строю!" заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству.

Организаторы фестиваля сознательно сделали акцент на международном объединении музыкантов, свое участие подтвердили яркие представители различных национальных культур. Специальным гостем фестиваля станет американский актер, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал. Многие знают, что Стивен еще и музыкант, пронесший любовь к стилю "дельта-блюз" через всю свою жизнь. Сейчас он спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям c США и Японией. Известен также своими твердыми политическими взглядами и активной гражданской позицией. В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля "Гитары в строю" на пл. Куйбышева. В его выступление войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции.

Самарская область — многонациональный глубинный российский культурный центр, имеющий мощный индустриальный фундамент. Не случайно выбрана и дата начала фестивальной программы — 1 мая. День весны и труда для нашего региона — особая дата. В годы Великой Отечественной войны Самарская область стала кузницей оружия победы, а Куйбышев — запасной столицей страны. За вклад в Великую Победу сразу двум областным городам — Самаре и Сызрани — указом президента Российской Федерации Владимира Путина присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Стартует фестивальная программа 1 мая в 11:00 выступлением артистов на митинге-концерте "Мир, труд, май!" на площади Куйбышева и автомотопробегом с посещением Обелиска Славы в пос. Курумоч и арт-объекта в пос. Новосемейкино Красноярского района, символизирующим поддержку жителями Самарской области воинов, защищающих отечество в ходе специальной военной операции на Украине. В автомотопробеге примут участие представители российской и мировой мотокультуры — члены международного мотоклуба "Ночные волки".

Одним из центров активности фестиваля станут скверы площади Куйбышева, где в первый и последний день фестиваля разместят интерактивные площадки Фестивального городка. Тематические выставки и арт-инсталляции, виртуальные музеи, многочисленные мастер-классы, просветительские лектории, игровые площадки, творческие зоны, площадки волонтерских и благотворительных организаций и много других интересных активностей ждут гостей фестиваля 1 и 6 мая, с 12:00 до 20:00, на территории Фестивального городка.

В течение дня 1 мая программа международного проекта "Гитары в строю!" будет представлена открытыми показами тематических фильмов в Самаре и муниципалитетах области, симфоническим концертом с участием дирижера Крейга Робертса и зарубежных солистов в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Финальным мероприятием 1 мая станет концерт на пл. Куйбышева с участием артистов Самарской области, российских и зарубежных музыкантов — группы "Зверобой", группы "Декабрь", народного ансамбля России "Гренада", Джими МакРэя (Великобритания), группы LiberАrte (Никарагуа), Франсуа Модеме (Франция). Начало концерта в 16:00.

Важной частью проекта "Гитары в строю!" станут просветительские мероприятия — дискуссии, лектории, круглые столы в разнообразных форматах с представителями международного сообщества участников фестиваля, других регионов России. На этих дискуссионных площадках наши современники смогут обсудить международную обстановку, свободно высказать свою точку зрения.

В разные дни в дискуссиях и круглых столах примут участие: директор АНО Шотландский Культурный Центр (Москва), руководитель проекта международного фестиваля "Гитары в строю" Виталий Миронов (Россия); писатель Майкл Черч (Великобритания); обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман (Финляндия); посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия; кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, художественный руководитель ансамбля "Гренада" Татьяна Владимирская (Россия); ведущий научный сотрудник Военно-воздушной академии им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Александр Богдашкин (Россия); журналист Гедрюс Грабаускас (Литва); певец, пианист и композитор Сашо Гачник (Словения); исполнитель классических оперных арий, участник СВО Франсуа Модеме (Франция); британский дирижер Крейг Робертс (Великобритания); музыкант, артист и общественный деятель Джими МакРэй (Великобритания); участники группы LiberArte (Никарагуа).

АНО "Гармония" в рамках фестиваля проведет курс открытых лекций для молодежи о вкладе России в глобальное дело борьбы с фашизмом, а на площадках Фестивального городка проведет деловую игру "Ассамблея народов мира", в процессе которой участники в роли дипломатов отдельных государств обсудят национальные усилия своих стран по борьбе с проявлениями фашизма и нацизма.

Важнейшим мероприятием фестиваля станет встреча на площадке ГТРК "Самара". 6 мая в ходе экспертной дискуссии на тему "Всемирное значение победы над фашизмом" гости из разных стран обсудят актуальные вопросы культуры, истории и мирового развития, обозначат возможные пути противостояния неонацизму, проанализируют практику борьбы с информационными провокациями и т. д.

В течение шести дней участники фестиваля посетят с концертными программами Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск, Чапаевск. Также в Самаре и муниципалитетах Самарской области пройдут "Ночь военно-исторических музеев" и открытые показы тематических фильмов о Великой Отечественной войне, о борьбе народа с фашизмом и нацизмом. Так, 2 мая, в 18:00, на пл. Куйбышева и в открытом кинотеатре "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, 31) пройдет открытый показ кинофильма "Битва за Севастополь". 3 мая на пл. Куйбышева выступит народный ансамбль России "Гренада" — один из опытнейших и известных в мире российских музыкальных коллективов, положивший в основу своего творчества идею сближения и дружбы между народами нашей страны и всего мира через музыку и, что особенно важно, через музыку, исполняемую на музыкальных инструментах этих народов — явление абсолютно уникальное в мировой музыкальной практике.

Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт — 6 мая, в 16:00, на сцену пл. Куйбышева областной столицы выйдут участники и гости фестиваля: Стивен Сигал, Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России "Гренада", заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко, заслуженный артист РФ Денис Майданов и другие.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.