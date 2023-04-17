Big data определила топ литературных объектов Поволжья

Тренд на внутренний туризм увеличил интерес к музеям и памятникам известных писателей. Эксперты МегаФона зафиксировали, что за год вблизи "книжных" мест Самары интернет-активность путешественников выросла на 30%.

Наиболее популярной туристической локацией в столице области стал памятник Дяде Стёпе. И это неудивительно, скульптура высотой почти шесть метров стоит на пешеходной улице Ленинградской — месте притяжения жителей и гостей Самары. Как правило, фото и видео рядом с легендарным персонажем поэмы Сергея Михалкова выкладывают жители области, однако и приезжие используют ежемесячно порядка 600 Гбайт данных. За год эта цифра выросла на 67%.

Сохранился на прежнем уровне туристический интернет-трафик вблизи Музея-усадьбы Алексея Толстого. Писатель родом из губернии и жил в здании на улице Фрунзе в годы обучения в Самарском реальном училище. Сегодня посетители усадьбы могут окунуться в мир известной сказки автора "Золотой ключик, или приключения Буратино".

"За последние пять лет турпоток в Самарскую область увеличился в 2,5 раза. Пропорционально растет и потребляемый гостями интернет-трафик. Мы развиваем инфраструктуру связи, чтобы регион становился комфортнее для отдыха и жизни. Самарцы и гости всегда могут поделиться впечатлениями в режиме онлайн, для этого МегаФон с начала года построил и модернизировал более 130 базовых станций по всей губернии", — сказал Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.

Как показывает обезличенная big data оператора, в среднем на приезжих приходится примерно 10% сетевых данных на маршрутах с литературными объектами в Поволжье. Однако в окрестностях ряда из них цифры взлетают заметно выше:

1. Дом-квартира татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля в Казани — здесь доля туристов в последний год составляет 21,4%;

2. Дом-музей одного из крупнейших российских авангардистов Велимира Хлебникова в Астрахани — 16,8%;

3. Музей романиста и мыслителя Льва Толстого в Казани — 16%;

4. Музей-усадьба поэта Михаила Лермонтова "Тарханы" в Пензенской области — 15,3%;

5. Дом-музей критика и публициста Николая Чернышевского в Саратове — 15%.

В литературных локациях Самарской области гости региона составляют около 4%.