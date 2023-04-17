ВСК и "Байкал-Сервис" займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике

Страховой Дом ВСК и транспортная компания "Байкал-Сервис" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, совместной разработке индивидуальных страховых программ, об участии в масштабировании проектов по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов, а также о продвижении услуг на рынке.
Церемония подписания соглашения прошла 17 апреля в рамках 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК, Александр Тарновский и Первый заместитель генерального директора ООО "Байкал-Сервис ТК", Александр Зарецкий.
В рамках партнерства компании наладят участие в масштабировании проектов по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов "Байкал-Сервис ТК". Урегулирование убытков будет происходить совместными усилиями. Помимо этого, партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты.
Также сотрудничество подразумевает обмен с компанией "Байкал-Сервис" опытом в области цифровых страховых решений для транспортной логистики, оказание консультационной и информационной поддержки в сфере страхования, повышение уровня качества и скорости обслуживания грузоотправителей и рост лояльности к услугам компании.
"Компания "Байкал-Сервис" уже более двух лет является нашим стратегическим партнером. Это современная и технологичная организация, подающая пример цифровизации сервиса всей логистической отрасли. Ежемесячно посредством API-интеграции с информационными системами партнера ВСК защищает более 350 тысяч грузовых отправок. Оформление полисов происходит почти моментально. А урегулировать убытки можно онлайн, без коммуникаций с офисом ВСК в любое время суток. Это делает сервис уникальным на страховом рынке России", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"Транспортной компании "Байкал Сервис" — одному из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов, доверяют более двух миллионов клиентов по всей стране и ближайшему зарубежью, — отмечает первый заместитель генерального директора ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Зарецкий. — Мы заботимся о наших клиентах, и точно знаем, как для них важны скорость и качество предоставляемых компанией услуг на всех этапах взаимодействия. Благодаря сотрудничеству с ВСК и внедрению актуальных цифровых решений в работе компании на сегодняшний день для наших клиентов возможно решение всех необходимых вопросов страхования и компенсации буквально за пару кликов, в режиме 24/7".
API-страхование — программные интерфейсы для автоматизации бизнес-процессов — позволяет сократить временные, финансовые и репутационные риски компаний. API-платформа от Страхового Дома ВСК обеспечивает непрерывность технологического процесса, так как оформление полисов страхования грузов и подача документов в целях урегулирования убытков доступно 24/ 7 с любого устройства и не требует дополнительных коммуникаций со страховой компанией.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.