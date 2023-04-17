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Страхование Финансы

ВСК и "Байкал-Сервис" займутся масштабированием проектов по автоматизации процессов в транспортной логистике

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и транспортная компания "Байкал-Сервис" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, совместной разработке индивидуальных страховых программ, об участии в масштабировании проектов по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов, а также о продвижении услуг на рынке.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Церемония подписания соглашения прошла 17 апреля в рамках 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. Документ о сотрудничестве подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК, Александр Тарновский и Первый заместитель генерального директора ООО "Байкал-Сервис ТК", Александр Зарецкий.

В рамках партнерства компании наладят участие в масштабировании проектов по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов "Байкал-Сервис ТК". Урегулирование убытков будет происходить совместными усилиями. Помимо этого, партнеры будут продвигать услуги страхования, предлагая индивидуальные условия и программы защиты.

Также сотрудничество подразумевает обмен с компанией "Байкал-Сервис" опытом в области цифровых страховых решений для транспортной логистики, оказание консультационной и информационной поддержки в сфере страхования, повышение уровня качества и скорости обслуживания грузоотправителей и рост лояльности к услугам компании.

"Компания "Байкал-Сервис" уже более двух лет является нашим стратегическим партнером. Это современная и технологичная организация, подающая пример цифровизации сервиса всей логистической отрасли. Ежемесячно посредством API-интеграции с информационными системами партнера ВСК защищает более 350 тысяч грузовых отправок. Оформление полисов происходит почти моментально. А урегулировать убытки можно онлайн, без коммуникаций с офисом ВСК в любое время суток. Это делает сервис уникальным на страховом рынке России", — заявил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Транспортной компании "Байкал Сервис" — одному из ведущих отечественных перевозчиков сборных грузов, доверяют более двух миллионов клиентов по всей стране и ближайшему зарубежью, — отмечает первый заместитель генерального директора ООО "Байкал-Сервис ТК" Александр Зарецкий. — Мы заботимся о наших клиентах, и точно знаем, как для них важны скорость и качество предоставляемых компанией услуг на всех этапах взаимодействия. Благодаря сотрудничеству с ВСК и внедрению актуальных цифровых решений в работе компании на сегодняшний день для наших клиентов возможно решение всех необходимых вопросов страхования и компенсации буквально за пару кликов, в режиме 24/7".

API-страхование — программные интерфейсы для автоматизации бизнес-процессов — позволяет сократить временные, финансовые и репутационные риски компаний. API-платформа от Страхового Дома ВСК обеспечивает непрерывность технологического процесса, так как оформление полисов страхования грузов и подача документов в целях урегулирования убытков доступно 24/ 7 с любого устройства и не требует дополнительных коммуникаций со страховой компанией.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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