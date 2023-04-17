В Самаре самокатчик попал под машину около Кировского рынка

В понедельник, 17 апреля, в Самаре произошло ДТП с легковушкой и самокатом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:50 34-летняя женщина ехала Chery по пр. Кирова в направлении Заводского шоссе. В районе Кировского рынка она начала поворачивать на прилегающую территорию и сбила 44-летнего мужчину, ехавшего на самокате в попутном направлении.
В результате самокатчика госпитализировали.
Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!