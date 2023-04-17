В Самаре самокатчик попал под машину около Кировского рынка

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В понедельник, 17 апреля, в Самаре произошло ДТП с легковушкой и самокатом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.