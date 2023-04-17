16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Названы имена победителей X музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова До конца приема заявок на "САМ.ФЕСТ" осталось 4 дня В Самаре пройдет X международный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова Стартовал конкурс для музыкантов в летний джазовый лагерь Moving Club Camp Юный самарский музыкант стал победителем Международного конкурса пианистов Крайнева

Музыка Культура

Названы имена победителей X музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском государственном институте культуры завершился X Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова. Событие объединило около 400 академических исполнителей из России и Китая.

Юбилейный конкурс-фестиваль расширил географию исполнителей, педагогов, членов жюри и встретил музыкантов из Бельгии, Китая, Южной Кореи, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и многих регионов России. Увеличилось и количество участников: в прослушиваниях приняли участие около 400 конкурсантов, которые выступили в 14 номинациях. Начинающие артисты и профессионалы состязались в сольном, ансамблевом инструментальном исполнительстве, хоровом академическом пении, дирижировании и не только.

В экспертный совет вошли ведущие музыканты страны, заслуженные деятели искусств РФ: Вера Носина, Александр Соловьев, Михаил Имханицкий, Тигран, Майтесян, Михаил Щербаков, Дмитрия Дятлов, Ирина Горбунцова, а также дирижер из Южной Кореи Ли Гын Ву. 

В рамках конкурса-фестиваля прошел концерт самарских современных композиторов "Звуковые параллели", мастер-классы членов жюри, научно-практическая конференция "Профессиональное музыкальное искусство в пространстве мировой культуры" и межрегиональная олимпиада по музыкально-теоретическим предметам.

"Я надеюсь, что фестиваль будет иметь продолжение. Это нужное и хорошее дело, в первую очередь, для начинающих музыкантов, для которых самое важное — учиться выступать и иметь возможность выйти на сцену, исполнять программу, чувствовать себя уверенно. Я рада, что у талантливых ребят такая возможность есть", — подчеркнула на церемонии закрытия фестиваля Ольга Наумова, ректор СГИК.

В этом году обладателями Гран-при — премии им. Д. Д. Шостаковича, которую ежегодно вручают руководители благотворительного фонда "Радость" (председатель попечительского совета Эллина Азарова и директор Светлана Полдамасова)  — стали два музыканта. Китаянка Чжоу Чжоу, студентка Академии хорового искусства им. В. С. Попова, стала победителем в номинации "Хоровое дирижирование": "Я благодарна артистам камерного хора вуза Solaris, с которыми работала. Музыканты дали замечательную обратную связь и очень старались. Не ожидала и очень рада, что члены жюри так высоко оценят нашу работу".

Гитарист из Детской музыкальной школы № 19 Данила Зеляев стал лучшим в номинации "Народные инструменты (соло)": "Приз даст толчок к развитию и мотивацию. Во время выступления присутствовало волнение, но я был воодушевлен возможности показать то, над чем долго работал и что у меня получилось".

Специальным призом за высокий уровень профессионального исполнения от партнера — магазина-салона музыкальных инструментов и оборудования "Сириус" отмечены Алена Князева (домра), Андрей Уймин (гобой) и Дарья Астахова (хоровое дирижирование).

Благодарственные письма и памятные подарки членам жюри конкурса-фестиваля вручила депутат Думы г. о. Самара Светлана Макушева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30