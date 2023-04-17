Названы имена победителей X музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова

В Самарском государственном институте культуры завершился X Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова. Событие объединило около 400 академических исполнителей из России и Китая.

Юбилейный конкурс-фестиваль расширил географию исполнителей, педагогов, членов жюри и встретил музыкантов из Бельгии, Китая, Южной Кореи, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и многих регионов России. Увеличилось и количество участников: в прослушиваниях приняли участие около 400 конкурсантов, которые выступили в 14 номинациях. Начинающие артисты и профессионалы состязались в сольном, ансамблевом инструментальном исполнительстве, хоровом академическом пении, дирижировании и не только.

В экспертный совет вошли ведущие музыканты страны, заслуженные деятели искусств РФ: Вера Носина, Александр Соловьев, Михаил Имханицкий, Тигран, Майтесян, Михаил Щербаков, Дмитрия Дятлов, Ирина Горбунцова, а также дирижер из Южной Кореи Ли Гын Ву.

В рамках конкурса-фестиваля прошел концерт самарских современных композиторов "Звуковые параллели", мастер-классы членов жюри, научно-практическая конференция "Профессиональное музыкальное искусство в пространстве мировой культуры" и межрегиональная олимпиада по музыкально-теоретическим предметам.

"Я надеюсь, что фестиваль будет иметь продолжение. Это нужное и хорошее дело, в первую очередь, для начинающих музыкантов, для которых самое важное — учиться выступать и иметь возможность выйти на сцену, исполнять программу, чувствовать себя уверенно. Я рада, что у талантливых ребят такая возможность есть", — подчеркнула на церемонии закрытия фестиваля Ольга Наумова, ректор СГИК.

В этом году обладателями Гран-при — премии им. Д. Д. Шостаковича, которую ежегодно вручают руководители благотворительного фонда "Радость" (председатель попечительского совета Эллина Азарова и директор Светлана Полдамасова) — стали два музыканта. Китаянка Чжоу Чжоу, студентка Академии хорового искусства им. В. С. Попова, стала победителем в номинации "Хоровое дирижирование": "Я благодарна артистам камерного хора вуза Solaris, с которыми работала. Музыканты дали замечательную обратную связь и очень старались. Не ожидала и очень рада, что члены жюри так высоко оценят нашу работу".

Гитарист из Детской музыкальной школы № 19 Данила Зеляев стал лучшим в номинации "Народные инструменты (соло)": "Приз даст толчок к развитию и мотивацию. Во время выступления присутствовало волнение, но я был воодушевлен возможности показать то, над чем долго работал и что у меня получилось".

Специальным призом за высокий уровень профессионального исполнения от партнера — магазина-салона музыкальных инструментов и оборудования "Сириус" отмечены Алена Князева (домра), Андрей Уймин (гобой) и Дарья Астахова (хоровое дирижирование).

Благодарственные письма и памятные подарки членам жюри конкурса-фестиваля вручила депутат Думы г. о. Самара Светлана Макушева.