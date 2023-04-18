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Экономика и бизнес

Самарский университет получит 5,6 млн рублей для поддержки студенческих стартапов

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский университет им. Королёва получит 5,6 млн рублей для поддержки студенческих стартапов, они будут направлены на реализацию акселерационной программы "Космос для жизни". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Опубликованы итоги конкурса, организованного АНО "Платформа университетского технологического предпринимательства", на проведение акселерационных программ в 2023 году. Самарский университет им. Королёва вошел в число 151 победителя проекта. Финалисты конкурса организуют акселерационные программы, которые призваны поддержать проектные команды и студенческие инициативы для формирования инновационных продуктов.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Акселерационные программы на базе университетов призваны усовершенствовать идею студенческих команд и усилить их компетенции. Программы состоят из лекций, воркшопов, нетворкинга, встреч с менторами и экспертами. В результате реализации программ в университетах-победителях должны увеличиться количество и качество студенческих технологических проектов, должна стимулироваться предпринимательская деятельность молодых людей, а их научные разработки должны найти инвесторов.

На средства гранта в размере 5,6 млн рублей осенью 2023 года Стартап-Центр университета реализует акселерационную программу "Космос для жизни" по двум трекам — START и ADVANCE. Тематическими рынками НТИ станут SpaceNet, TechNet, AeroNet, EduNet, NeroNet.

"В этом году мы планируем привлечь еще больше участников и реализовать большее количество проектов, а именно: 520 участников и 62 проекта при участии 24 экспертов и 15 трекеров", — рассказала директор Стартап-Центра Елена Богатова.

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