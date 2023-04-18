Самарский университет получит 5,6 млн рублей для поддержки студенческих стартапов

Самарский университет им. Королёва получит 5,6 млн рублей для поддержки студенческих стартапов, они будут направлены на реализацию акселерационной программы "Космос для жизни". Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Опубликованы итоги конкурса, организованного АНО "Платформа университетского технологического предпринимательства", на проведение акселерационных программ в 2023 году. Самарский университет им. Королёва вошел в число 151 победителя проекта. Финалисты конкурса организуют акселерационные программы, которые призваны поддержать проектные команды и студенческие инициативы для формирования инновационных продуктов.
Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Акселерационные программы на базе университетов призваны усовершенствовать идею студенческих команд и усилить их компетенции. Программы состоят из лекций, воркшопов, нетворкинга, встреч с менторами и экспертами. В результате реализации программ в университетах-победителях должны увеличиться количество и качество студенческих технологических проектов, должна стимулироваться предпринимательская деятельность молодых людей, а их научные разработки должны найти инвесторов.
На средства гранта в размере 5,6 млн рублей осенью 2023 года Стартап-Центр университета реализует акселерационную программу "Космос для жизни" по двум трекам — START и ADVANCE. Тематическими рынками НТИ станут SpaceNet, TechNet, AeroNet, EduNet, NeroNet.
"В этом году мы планируем привлечь еще больше участников и реализовать большее количество проектов, а именно: 520 участников и 62 проекта при участии 24 экспертов и 15 трекеров", — рассказала директор Стартап-Центра Елена Богатова.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации