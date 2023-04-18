Самарский университет получит 5,6 млн рублей для поддержки студенческих стартапов

Самарский университет им. Королёва получит 5,6 млн рублей для поддержки студенческих стартапов, они будут направлены на реализацию акселерационной программы "Космос для жизни". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Опубликованы итоги конкурса, организованного АНО "Платформа университетского технологического предпринимательства", на проведение акселерационных программ в 2023 году. Самарский университет им. Королёва вошел в число 151 победителя проекта. Финалисты конкурса организуют акселерационные программы, которые призваны поддержать проектные команды и студенческие инициативы для формирования инновационных продуктов.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства. Акселерационные программы на базе университетов призваны усовершенствовать идею студенческих команд и усилить их компетенции. Программы состоят из лекций, воркшопов, нетворкинга, встреч с менторами и экспертами. В результате реализации программ в университетах-победителях должны увеличиться количество и качество студенческих технологических проектов, должна стимулироваться предпринимательская деятельность молодых людей, а их научные разработки должны найти инвесторов.

На средства гранта в размере 5,6 млн рублей осенью 2023 года Стартап-Центр университета реализует акселерационную программу "Космос для жизни" по двум трекам — START и ADVANCE. Тематическими рынками НТИ станут SpaceNet, TechNet, AeroNet, EduNet, NeroNet.

"В этом году мы планируем привлечь еще больше участников и реализовать большее количество проектов, а именно: 520 участников и 62 проекта при участии 24 экспертов и 15 трекеров", — рассказала директор Стартап-Центра Елена Богатова.