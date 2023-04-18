ВСК и ПЭК подписали соглашение о совместной автоматизации бизнес-процессов и страховании грузов

Страховой Дом ВСК и мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК заключили соглашение о совместной разработке проектов по автоматизации процессов, связанных с ведением договоров страхования грузов, разработке индивидуальных страховых программ, а также о продвижении услуг на рынке.
Документ о сотрудничестве в рамках 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia подписали Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК, и Вадим Филатов, заместитель директора ПЭК.
В рамках соглашения компании наладят процесс взаимообмена разработками по автоматизации процессов, связанных с заключением и сопровождением договоров страхования грузов ПЭК, совместными усилиями будет происходить урегулирование убытков. Помимо этого, партнеры намерены продвигать продукты страхования, так необходимые в современной логистике.
"Логистика, как и другие растущие отрасли российской экономики, сегодня проходит путь цифровой трансформации. Компании, не автоматизирующие бизнес-процессы, в том числе страхование грузов, рискуют потерять рентабельность, — уверен Сергей Цикалюк. — Сегодня клиенты могут оформить страхование грузов онлайн с помощью передовых методов API-интеграции Страхового Дома ВСК с информационными системами компаний. Уникальность нашего сервиса — в наличии дистанционного урегулирования, удобного всем участникам процесса. Наш партнер, оператор логистических услуг ПЭК, уверенно идет в ногу со временем и внедряет самые передовые технологии, в том числе страховые. Что делает его сервисы удобными, а бизнес рентабельным и современным".
Результатом партнерства станет обеспечение клиентов ПЭК высококлассными современными страховыми сервисами, повышение качества и скорости обслуживания грузоотправителей, росту лояльности к услугам компании. Страхование будет способствовать повышению прозрачности взаимоотношений между участниками отрасли.
"Логистические затраты российского бизнеса выросли на 15%, сроки поставок — на 5-100%, в зависимости от направления. Чтобы упростить доставку, ПЭК за год запустил более 100 отделений в России, странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. Теперь наша компания планирует ускорить сопутствующие операции, включая страхование грузов на каждом этапе: от сопровождения договоров до урегулирования убытков. В этом нам поможет партнерство с ВСК — одним из лидеров российского рынка страхования", — подчеркнул Вадим Филатов.
API-страхование (программные интерфейсы для автоматизации бизнес-процессов) позволяет сократить временные, финансовые и репутационные риски компаний. API-платформа от Страхового Дома ВСК обеспечивает непрерывность технологического процесса, так как оформление полисов страхования грузов и подача документов в целях урегулирования убытков доступны 24/7 с любого устройства и не требуют дополнительных коммуникаций со страховой компанией.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.