Руководство "Аэронавигации Центральной Волги" уволено из-за опасного сближения Ил-76 Минобороны и PC-12

В Федеральном агентстве воздушного транспорта рассказали об инциденте в небе над Самарской области, произошедшем 28 марта 2023 года.

Речь идет о нарушениии норм вертикального и горизонтального эшелонирования между Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО "Авиакомпания "БайСкай". Причиной авиационного инцидента стал недостаточный контроль за воздушной обстановкой.

Для служебного расследования была создана комиссия, которая выявила факты грубого нарушения технологий работ со стороны диспетчерского персонала, отсутствие должного контроля со стороны руководящего состава, а также недостатки в организации работы дежурных смен.

В результате были освобождены от занимаемой должности директор филиала "Аэронавигация Центральной Волги", заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара), два старших диспетчера районного диспетчерского центра и диспетчер, непосредственно допустивший факт события.

"Вопрос обеспечения безопасности полетов находится на постоянном контроле Росавиации. ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" даны указания принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасного и качественного обеспечения пользователей воздушного пространства Российской Федерации", - говорится в сообщении агентства.