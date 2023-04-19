Новый сезон проекта "Цифровой ликбез" поможет пользователям интернета обезопасить себя

Минцифры России информирует о новом сезоне всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", реализуемого в поддержку федеральных проектов "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" и "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это третий сезон проекта в текущем учебном году.

В Самарской области проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий как "Цифровой ликбез" находится на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такие уроки безопасного поведения в интернете при содействии департамента информационных технологий и связи Самарской области, проектного офиса цифрового развития и IT-компаний региона регулярно проходят в учреждениях образования. Также повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона.

Организаторами нового проекта выступают благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Экспертами фонда "Вклад в будущее" подготовлены материалы в формате коротких мультфильмов по темам: "Цифровой баланс", "Авторское право", "Цифровой этикет", "Права потребителей" и "Электронные деньги". Ролики позволят обучающимся повысить уровень цифровой и финансовой грамотности, расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети и основных принципах безопасного пользования интернетом.

"В пяти новых роликах ребята узнают об авторских правах, электронных деньгах, этикете в интернете и балансе реальной и цифровой жизни. Материалы смогут также использовать родители школьников, а педагоги — интегрировать в образовательный процесс", — сказала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Видеоролики от благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" пополнят подборку полезных материалов на сайте "Цифрового ликбеза" и станут полезным дополнением к обучающим материалам других партнеров проекта. Все материалы верифицированы Минпросвещения России.

"Мы рады участвовать в таком масштабном и ценном для российских школьников просветительском проекте "Цифровой ликбез" и поделиться своей экспертизой по цифровой и финансовой грамотности и навыкам XXI века. Мы стремимся к созданию современного интерактивного контента, чтобы освоение новых знаний и навыков стало увлекательным обучением через приключение", — отметил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец.

"Цифровой ликбез" был запущен в 2022 году и к нему уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1 по 11 класс. Видеоматериалы также будут полезны и педагогам, мультфильмы "Цифрового ликбеза" можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или использовать на родительских собраниях.

"Более 90% детей в России имеют собственный мобильный телефон или планшет с выходом в интернет и наравне со взрослыми, а порой и опережая их, ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации, который помимо пользы может нести и вред. И здесь мы видим своей задачей уберечь детей от внешних киберугроз. В новом сезоне "Цифрового ликбеза" расскажем о том, как правильно распоряжаться электронными деньгами, о цифровом этикете — уверен, эти знания очень пригодятся", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

До 19 мая 2023 года в сети Интернет по адресу будут размещены просветительские видеоматериалы от партнера проекта — Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Кроме того, 25 апреля 2023 года в 14:00 по московскому времени в онлайн формате состоится экспертная сессия Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" по теме "Кибергигиена решает все: что должен знать каждый". Принять участие в экспертной сессии могут педагоги общеобразовательных организаций, обучающиеся и их родители. Подключение к мероприятию доступно по ссылке.