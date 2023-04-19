Новый сезон проекта "Цифровой ликбез" поможет пользователям интернета обезопасить себя

Минцифры России информирует о новом сезоне всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", реализуемого в поддержку федеральных проектов "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" и "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это третий сезон проекта в текущем учебном году.
В Самарской области проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий как "Цифровой ликбез" находится на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такие уроки безопасного поведения в интернете при содействии департамента информационных технологий и связи Самарской области, проектного офиса цифрового развития и IT-компаний региона регулярно проходят в учреждениях образования. Также повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона.
Организаторами нового проекта выступают благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Экспертами фонда "Вклад в будущее" подготовлены материалы в формате коротких мультфильмов по темам: "Цифровой баланс", "Авторское право", "Цифровой этикет", "Права потребителей" и "Электронные деньги". Ролики позволят обучающимся повысить уровень цифровой и финансовой грамотности, расскажут о кибербезопасности, правилах поведения в сети и основных принципах безопасного пользования интернетом.
"В пяти новых роликах ребята узнают об авторских правах, электронных деньгах, этикете в интернете и балансе реальной и цифровой жизни. Материалы смогут также использовать родители школьников, а педагоги — интегрировать в образовательный процесс", — сказала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.
Видеоролики от благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" пополнят подборку полезных материалов на сайте "Цифрового ликбеза" и станут полезным дополнением к обучающим материалам других партнеров проекта. Все материалы верифицированы Минпросвещения России.
"Мы рады участвовать в таком масштабном и ценном для российских школьников просветительском проекте "Цифровой ликбез" и поделиться своей экспертизой по цифровой и финансовой грамотности и навыкам XXI века. Мы стремимся к созданию современного интерактивного контента, чтобы освоение новых знаний и навыков стало увлекательным обучением через приключение", — отметил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец.
"Цифровой ликбез" был запущен в 2022 году и к нему уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1 по 11 класс. Видеоматериалы также будут полезны и педагогам, мультфильмы "Цифрового ликбеза" можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или использовать на родительских собраниях.
"Более 90% детей в России имеют собственный мобильный телефон или планшет с выходом в интернет и наравне со взрослыми, а порой и опережая их, ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации, который помимо пользы может нести и вред. И здесь мы видим своей задачей уберечь детей от внешних киберугроз. В новом сезоне "Цифрового ликбеза" расскажем о том, как правильно распоряжаться электронными деньгами, о цифровом этикете — уверен, эти знания очень пригодятся", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.
До 19 мая 2023 года в сети Интернет по адресу будут размещены просветительские видеоматериалы от партнера проекта — Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".
Кроме того, 25 апреля 2023 года в 14:00 по московскому времени в онлайн формате состоится экспертная сессия Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" по теме "Кибергигиена решает все: что должен знать каждый". Принять участие в экспертной сессии могут педагоги общеобразовательных организаций, обучающиеся и их родители. Подключение к мероприятию доступно по ссылке.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации