Фестиваль "Метафест" в Самаре отменен из-за разногласий организаторов

В 2023 году в Самаре не будут проводить "фестиваль всего живого" — "Метафест". Об этом накануне, 18 апреля, сообщили организаторы в соцсетях.

"Друзья, товарищи и все неравнодушные к нашему фестивалю. Нам поступает очень много вопросов о сроках проведения и перспективах участия в фестивале этим летом. Расставляем точки над i: в 2023 году мы решили взять временную паузу, усадить наших символов фестиваля в криокамеры и сохранить их молодыми и красивыми как минимум до следующего года, — отмечается в сообщении. — Уверены, что обязательно ещё увидимся в будущем на любимой поляне или других городских мероприятиях".

Официальная причина отмены: внутренние разногласия среди организаторов.

"Почему мы приняли это решение? У каждого из команды организаторов есть собственное понимание. Но свести их в единый ответ не получится. Важно, что это было общим решением", — пояснили организаторы.