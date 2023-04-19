Фестиваль "Метафест" в Самаре отменен из-за разногласий организаторов

В 2023 году в Самаре не будут проводить "фестиваль всего живого" — "Метафест". Об этом накануне, 18 апреля, сообщили организаторы в соцсетях.
"Друзья, товарищи и все неравнодушные к нашему фестивалю. Нам поступает очень много вопросов о сроках проведения и перспективах участия в фестивале этим летом. Расставляем точки над i: в 2023 году мы решили взять временную паузу, усадить наших символов фестиваля в криокамеры и сохранить их молодыми и красивыми как минимум до следующего года, — отмечается в сообщении. — Уверены, что обязательно ещё увидимся в будущем на любимой поляне или других городских мероприятиях".
Официальная причина отмены: внутренние разногласия среди организаторов.
"Почему мы приняли это решение? У каждого из команды организаторов есть собственное понимание. Но свести их в единый ответ не получится. Важно, что это было общим решением", — пояснили организаторы.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!