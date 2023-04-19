16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главой Красноармейского района избран Сергей Источников Начальник ГУ МВД России по Самарской области поздравил руководителей с присвоением званий В Самарской области нормативный акт об ограничении роста стоимости аренды земли будет иметь обратную силу Начальник областного главка Игорь Иванов возложил цветы к Вечному огню на площади Славы Перед главами городов Самарской области в 2023 г. стоят масштабные задачи развития территорий

Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти увековечат память участников СВО

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В тольяттинском парке Победы заложили первый камень нового мемориального комплекса, посвященного участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

С инициативой создать памятное место вышли представители региональной общественной организации "Возвращение". Идея получила поддержку городских властей и Федерации ММА России по Самарской области. В мероприятии принял участие глава Автозаводского района Тольятти Юрий Башкиров.

Накануне активисты, среди которых есть ветераны боевых действий, перешли от слов к делу. На центральной аллее парка был установлен закладной камень с надписью: "Память о героях должна жить вечно!"

"Склоняемся к мысли, что сам мемориал должен появиться по окончании спецоперации. Очень надеюсь, что этот день не за горами. Но уже сейчас это памятное место будет вызывать у горожан чувства гордости, единения, соучастия. И напоминать каждому, что наша земля славится настоящими героями", — отметил председатель попечительского совета общественной организации "Возвращение" Александр Шарков.

"Для реализации идеи еще требуется время, а нам очень хотелось, чтобы тольяттинцы могли почтить память героев уже сейчас. Пусть память о Героях живет вечно! А мы обязательно сохраним ее и передадим будущим поколениям", — подчеркнул президент федерации ММА России по Самарской области Роман Дидковский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30