В Тольятти увековечат память участников СВО

В тольяттинском парке Победы заложили первый камень нового мемориального комплекса, посвященного участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает администрация Тольятти.

С инициативой создать памятное место вышли представители региональной общественной организации "Возвращение". Идея получила поддержку городских властей и Федерации ММА России по Самарской области. В мероприятии принял участие глава Автозаводского района Тольятти Юрий Башкиров.

Накануне активисты, среди которых есть ветераны боевых действий, перешли от слов к делу. На центральной аллее парка был установлен закладной камень с надписью: "Память о героях должна жить вечно!"

"Склоняемся к мысли, что сам мемориал должен появиться по окончании спецоперации. Очень надеюсь, что этот день не за горами. Но уже сейчас это памятное место будет вызывать у горожан чувства гордости, единения, соучастия. И напоминать каждому, что наша земля славится настоящими героями", — отметил председатель попечительского совета общественной организации "Возвращение" Александр Шарков.

"Для реализации идеи еще требуется время, а нам очень хотелось, чтобы тольяттинцы могли почтить память героев уже сейчас. Пусть память о Героях живет вечно! А мы обязательно сохраним ее и передадим будущим поколениям", — подчеркнул президент федерации ММА России по Самарской области Роман Дидковский.