ДОМ.РФ разработал курс практических конференций для регионов и застройщиков

В Нижнем Новгороде прошла конференция, на которой обсуждалось внедрение комплекса механизмов ДОМ.РФ для развития жилищной сферы на региональном уровне. Конференция стала первой в череде мероприятий, на которых чиновники и застройщики будут обмениваться опытом совместной с госкомпанией реализации инвестпроектов.

В ходе первой панельной сессии участники узнали о роли ДОМ.РФ в развитии регионов, также на примере Приволжского федерального округа (ПФО) разбирались нюансы внедрения механизмов госкорпорации. Затем были проведены практические семинары по комплексному развитию территории (КРТ), проектному финансированию и инфраструктурным облигациям. Финальной точкой стала сессия, на которой представители регионов и застройщики рассказали о проектах, воплощенных в жизнь при поддержке ДОМ.РФ.

Прошедшую конференцию с точки зрения развития регионов и получения обратной связи от властей субъектов РФ и инвесторов высоко оценил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Приволжский федеральный округ был выбран для проведения конференции не случайно: его связывает с ДОМ.РФ длительное и плодотворное сотрудничество. В прошлом году здесь активно возводилось жилье, осваивались большие площади земель, строились современные объекты инфраструктуры.

Директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков заявил, что сейчас Поволжье входит в число макрорегионов, где наиболее активно реализуются проекты в рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Он сообщил, что на данный момент рассматриваются заявки по 27 проектам в ПФО на 203,5 миллиарда рублей. Четыре из них уже утвердили. Речь идет о возведении инженерной инфраструктуры в Башкортостане, Пензенской и Нижегородской областях, а также дороги в Самарской области. Последние два проекта уже получили льготное финансирование от госкорпорации.

Инструменты Института развития начали внедрять и в Нижегородской области. Так, в 2022 году ДОМ.РФ провел аукцион на право реализации в регионе проекта КРТ и получил одобрение льготного финансирования за счет инфраструктурных ценных бумаг строительства инженерных сетей для нового ЖК в Канавинском районе областного центра. В будущем при участии ДОМ.РФ планируется построить канатную дорогу над Окой.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин положительно оценил внедряемые в регионе стимулы долгосрочного экономического роста. По его словам, комплекс современных финансовых инструментов поможет ускорить масштабное строительство образовательных учреждений, спорткомплексов, инженерных коммуникаций, дорог.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ реализуется на государственном уровне в течение последних двух лет. Он помогает создавать новые объекты инфраструктуры в рамках жилищного строительства и развития агломераций. Благодаря ему у застройщиков теперь есть возможность получить финансирование необходимых людям инфраструктурных проектов на льготных условиях, используя в том числе такие механизмы, как ГЧП и концессии. Субъекты РФ при этом начинают активнее осваивать новые территории.

Ранее ДОМ.РФ проработал создание инфраструктуры для 680 тысяч семей в Приволжском федеральном округе. В рамках 26 проектов, которые находятся в работе компании, может быть использован механизм инфраструктурных облигаций. Эти проекты позволят улучшить условия жизни для многих семей в регионе.

На данный момент уже одобрено льготное финансирование за счет механизма инфраструктурных облигаций для 4 проектов в ПФО. Это строительство инженерной инфраструктуры в Башкортостане, Пензенской и Нижегородской областях, а также дороги в Самарской области. Реализация этих проектов обеспечит ввод более 12 миллионов квадратных метров жилья для 240 тысяч семей. Финансирование по последним двум проектам уже идет.

Проекты находятся в разных регионах Приволжского федерального округа, таких как Саратовская, Самарская, Пензенская, Нижегородская, Ульяновская области, Пермский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Чувашская Республика. Среди них есть проекты по инженерной, транспортной, дорожной и социальной инфраструктуре.