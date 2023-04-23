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Баскетбол Спорт

В Самаре состоялся суперфинал весеннего этапа Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 апреля, в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" состоялся суперфинал весеннего этапа Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Традиционно в турнире, организованном по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, принимали участие любительские команды со всей губернии.

Фото: Виталий Шабин­ский​

Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 проводится с 2021 года. Идея главы региона по организации этих соревнований была поддержана президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В турнире участвуют все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола. Отборочные этапы проводятся в различных городах, а сильнейшие команды играют в суперфинале, который всегда становится ярким спортивным праздником.

В этом году весенний этап Лиги губернатора проходил в Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске. Лучшие команды встретились 22 апреля в Самаре в "МТЛ Арене". Победителями весеннего этапа турнира в соревнованиях женских команд стали баскетболистки СамГТУ. "Участвую в лиге губернатора не первый раз. Мне очень нравится этот турнир, и не только мне. Это прекрасные соревнования, которые развивают баскетбол в нашей области. Все больше людей у нас занимаются баскетболом, в том числе благодаря проведению Лиги губернатора", — отметила игрок команды СамГТУ Дарья Львова.

Среди мужских команд первое место заняла команда "Рос-Нива" из Тольятти. "Лига губернатора набирает обороты, очень интересные соревнования. Высокий уровень проведения турнира, и с каждым разом все лучше и лучше. Огромное спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за такой турнир, за внимание и развитие баскетбола в нашем регионе, за то, что появляются новые спортплощадки", — сказал игрок "Рос-Нивы" Александр Бонакер.

Традиционно в рамках Суперфинала состоялись соревнования "Тихий баскетбол" — среди спортсменов с ограничениями по здоровью.

Лига губернатора стартовала летом 2021 г. и сразу стала одним из самых востребованных турниров для самарских любителей баскетбола. "Лига губернатора Самарской области — это лучший турнир по баскетболу в нашем регионе. Очень хорошая организация, много команд. Это классно! В других областях таких турниров нет", — отметил постоянный участник лиги губернатора Иван Лезин. 

Вице-президент федерации баскетбола Самарской области, президент БК "Самара" Камо Погосян уверен, что проведение Лиги губернатора способствует развитию баскетбола в регионе. 

"Инициатива Дмитрия Игоревича Азарова, который предложил два года назад сделать такой турнир, уже дает свои результаты: растет массовость этих соревнований, все больше команд играет, ребята с огромным желанием и радостью принимают участие в Лиге губернатора, — сказал Камо Погосян. — Конечно, турнир способствует  привлечению жителей региона всех возрастов к занятию спортом, к тому, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни. Для любителей баскетбола — это возможность соревноваться в хороших условиях. Хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича за его внимание  и поддержку баскетбола".

В Самарской области баскетбол — один из самых массовых видов спорта, им занимается порядка 40 тыс. человек.  В регионе круглогодично проводятся различные соревнования, среди них наиболее значимые турнир Samara Open памяти Юрия Павловича Тюленева и Лига губернатора. Строится спортивная инфраструктура — как новые ФОК, так и уличные спортплощадки. В Самарской области выстроена система развития баскетбола — от массового, любительского и детско-юношеского уровня до профессиональных клубов. Женские и мужские команды БК "Самара" выступают в  высших лигах российского баскетбола, показывают высокие результаты. Так, мужская команда в этом сезоне дебютировала в Единой лиге ВТБ, женская команда в прошлом сезоне вышла в Премьер-лигу и по итогам минувшего чемпионата вошла в ТОП-5 лучших клубов страны. Регулярно успехов добиваются команды по баскетболу 3×3, юношеские  и молодежные составы.  

"Как человек, который родился в Самаре, я горжусь, что Самара настолько баскетбольный город. Баскетбол у нас активно развивается — как любительский, так и профессиональный. Это заслуга  руководства региона, — считает игрок БК "Самара" и сборной России, чемпион Европы (до 16 лет) и мира (до 19 лет) Дарья Курильчук. — Самара любит баскетбол, а баскетбол любит Самару. Столько у нас соревнований проводится. Лига губернатора объединяет много любителей баскетбола, у них есть возможность насладиться любимой игрой. Спасибо за этот турнир организаторам".

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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