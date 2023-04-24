16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В этом году более 1 тыс. жителей региона смогут пройти профобучение с помощью социального сертификата В регионе стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства В Самарской области более 43 тысяч человек с начала года смогли найти работу В Самарской области рекордно низкая безработица hh.ru: В Самарской области снизилась доля "белых" зарплат

Занятость Экономическая политика

В этом году более 1 тыс. жителей региона смогут пройти профобучение с помощью социального сертификата

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области активно внедряется механизм социального заказа. Теперь получить услугу по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию можно с помощью социального сертификата.

Это сокращает время, необходимое для предоставления услуги по профобучению, и дает гражданам возможность самостоятельно выбирать образовательную организацию, что в свою очередь повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Помощь гражданам в решении вопросов трудоустройства - одна из приоритетных задач, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В прошлом году благодаря социальным сертификатам новую профессию освоили более 660 безработных жителей региона. В этом году обучение пройдут уже более тысячи человек.

Чтобы обучать безработных, образовательные организации направляют заявки через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области. Сейчас в программе участвует уже 24 учебных заведения региона. Одно из них - учебный центр "Приоритет Да Винчи" из Тольятти.

"Мы предлагаем широкий спектр образовательных программ, не один год проводим обучение в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. А по социальным сертификатам предлагаем для безработных граждан курс "Основы предпринимательской деятельности, - рассказала ведущий специалист отдела маркетинга и развития учебного центра Юлия Сырцылина. - Занятия проводятся онлайн, этот формат очень востребован и удобен для обучающихся".

Областные образовательные организации предлагают различные направления обучения: повар, кондитер, закройщик, кладовщик, электрогазосварщик, воспитатель детского сада, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, сестринское дело и другие. Можно выбрать программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Узнать подробнее о получении социального сертификата можно в территориальном центре занятости населения, контакты ЦЗН на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30