В этом году более 1 тыс. жителей региона смогут пройти профобучение с помощью социального сертификата

В Самарской области активно внедряется механизм социального заказа. Теперь получить услугу по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию можно с помощью социального сертификата.

Это сокращает время, необходимое для предоставления услуги по профобучению, и дает гражданам возможность самостоятельно выбирать образовательную организацию, что в свою очередь повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Помощь гражданам в решении вопросов трудоустройства - одна из приоритетных задач, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В прошлом году благодаря социальным сертификатам новую профессию освоили более 660 безработных жителей региона. В этом году обучение пройдут уже более тысячи человек.

Чтобы обучать безработных, образовательные организации направляют заявки через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области. Сейчас в программе участвует уже 24 учебных заведения региона. Одно из них - учебный центр "Приоритет Да Винчи" из Тольятти.

"Мы предлагаем широкий спектр образовательных программ, не один год проводим обучение в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. А по социальным сертификатам предлагаем для безработных граждан курс "Основы предпринимательской деятельности, - рассказала ведущий специалист отдела маркетинга и развития учебного центра Юлия Сырцылина. - Занятия проводятся онлайн, этот формат очень востребован и удобен для обучающихся".

Областные образовательные организации предлагают различные направления обучения: повар, кондитер, закройщик, кладовщик, электрогазосварщик, воспитатель детского сада, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, сестринское дело и другие. Можно выбрать программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Узнать подробнее о получении социального сертификата можно в территориальном центре занятости населения, контакты ЦЗН на сайте.