Команда Самарской области заняла третье место на интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников

В субботу, 22 апреля, в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. В краевую столицу приехали более двухсот самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья. В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

Самарскую область на олимпиаде представляла делегация из 15 обучающихся, победителей муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады. С января по март более тысячи школьников более чем из 20 муниципальных районов и городов области соревновались за право представлять родной регион в финале олимпиады в Приволжском федеральном округе.

По итогам интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников наши ребята заняли почетное призовое третье место в решении изобретательских задач.

В этом году Олимпиада проводилась по пяти направлениям: традиционным "Программирование", "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?" и стартовавшему в этом году "Управление беспилотными летательными аппаратами". Знания и навыки школьников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

В направлении "Программирование" командам предложили задания различного уровня сложности. Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии.

В детском технопарке "Кванториум Фотоника" участники "Робототехники" соревновались на время в конструировании роботов. Игра "Что? Где? Когда?" состояла из 4 раундов, в каждом из которых командам предстояло ответить на 10 вопросов. В конкурсе "Управление и программирование БПЛА" участникам необходимо было запрограммировать дрон и успешно выполнить полетное задание.

Кроме соревновательной программы, для ребят были организованы экскурсии в музеи и на промышленные предприятия, среди которых Промобот, ПАО "Морион", Редуктор-ПМ и другие.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что на финал попали самые эрудированные ребята: "Сегодня мы подводим итоги одного из наиболее ярких событий в Приволжском федеральном округе, где собираются лучшие по наиболее важным для нашей страны научно-технологическим и образовательным направлениям. Приятно находиться среди лучших школьников Приволжского федерального округа. Во всех этапах Интеллектуальной олимпиады 2023 года приняло участие рекордное количество ребят - больше 40 тысяч человек. За два года эта цифра выросла почти на 24 тысячи. Резкое увеличение произошло за счет того, что вы все начали стремиться к освоению тех профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Вас ждут наши научно-технологические предприятия, вы будущее страны. Дорогие ребята! Перед вами - удивительный мир великих достижений и поразительных открытий. Вы уже почувствовали вкус больших побед. Кто-то на региональном уровне, а кто-то уже и на окружном. Поэтому желаю вам полностью реализовать заложенные в вас способности. Неутомимо работайте над собой и вы достигните самых высоких целей".

Олег Машковцев поблагодарил правительство Пермского края и краевое министерство образования и науки за подготовку и проведение мероприятия.

Напомним, окружная Интеллектуальная олимпиада проводится с 2016 года по инициативе участников Молодежного форума "iВолга". Основная цель Олимпиады - интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.

По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители.

В "Робототехнике" первое место заняла команда из Республики Марий Эл, второе место у ребят из Саратовской области, третье - у команды из Ульяновской области.

В "Программировании" лучшими стали ребята из Оренбургской области, второе место заняла команда из Удмуртской Республики, третье - команда Пермского края.

В решении изобретательских задач первое место - у команды Саратовской области, второе - у команды Пермского края, третье - у Самарской области.

В интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" победу одержала команда Пермского края, на втором месте - команда из Республики Татарстан, на третьем - ребята из Чувашской Республики.

В конкурсе "Управление БПЛА" первое место - у команды Нижегородской области, второе - у команды Ульяновской области, третье - у Кировской области.

В конкурсе "Программирование БПЛА" первое место - у команды Республики Марий Эл, второе - у команды Республики Башкортостан, третье - у Республики Татарстан.

По итогам всех пяти соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Нижегородской области, замкнули тройку лидеров школьники из Кировской области.

Победители и призеры Олимпиады награждены кубками и памятными подарками.