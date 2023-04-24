Команда Самарской области заняла третье место на интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников

В субботу, 22 апреля, в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. В краевую столицу приехали более двухсот самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья. В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.
Самарскую область на олимпиаде представляла делегация из 15 обучающихся, победителей муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады. С января по март более тысячи школьников более чем из 20 муниципальных районов и городов области соревновались за право представлять родной регион в финале олимпиады в Приволжском федеральном округе.
По итогам интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников наши ребята заняли почетное призовое третье место в решении изобретательских задач.
В этом году Олимпиада проводилась по пяти направлениям: традиционным "Программирование", "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?" и стартовавшему в этом году "Управление беспилотными летательными аппаратами". Знания и навыки школьников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.
В направлении "Программирование" командам предложили задания различного уровня сложности. Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии.
В детском технопарке "Кванториум Фотоника" участники "Робототехники" соревновались на время в конструировании роботов. Игра "Что? Где? Когда?" состояла из 4 раундов, в каждом из которых командам предстояло ответить на 10 вопросов. В конкурсе "Управление и программирование БПЛА" участникам необходимо было запрограммировать дрон и успешно выполнить полетное задание.
Кроме соревновательной программы, для ребят были организованы экскурсии в музеи и на промышленные предприятия, среди которых Промобот, ПАО "Морион", Редуктор-ПМ и другие.
От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что на финал попали самые эрудированные ребята: "Сегодня мы подводим итоги одного из наиболее ярких событий в Приволжском федеральном округе, где собираются лучшие по наиболее важным для нашей страны научно-технологическим и образовательным направлениям. Приятно находиться среди лучших школьников Приволжского федерального округа. Во всех этапах Интеллектуальной олимпиады 2023 года приняло участие рекордное количество ребят - больше 40 тысяч человек. За два года эта цифра выросла почти на 24 тысячи. Резкое увеличение произошло за счет того, что вы все начали стремиться к освоению тех профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Вас ждут наши научно-технологические предприятия, вы будущее страны. Дорогие ребята! Перед вами - удивительный мир великих достижений и поразительных открытий. Вы уже почувствовали вкус больших побед. Кто-то на региональном уровне, а кто-то уже и на окружном. Поэтому желаю вам полностью реализовать заложенные в вас способности. Неутомимо работайте над собой и вы достигните самых высоких целей".
Олег Машковцев поблагодарил правительство Пермского края и краевое министерство образования и науки за подготовку и проведение мероприятия.
Напомним, окружная Интеллектуальная олимпиада проводится с 2016 года по инициативе участников Молодежного форума "iВолга". Основная цель Олимпиады - интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.
По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители.
В "Робототехнике" первое место заняла команда из Республики Марий Эл, второе место у ребят из Саратовской области, третье - у команды из Ульяновской области.
В "Программировании" лучшими стали ребята из Оренбургской области, второе место заняла команда из Удмуртской Республики, третье - команда Пермского края.
В решении изобретательских задач первое место - у команды Саратовской области, второе - у команды Пермского края, третье - у Самарской области.
В интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" победу одержала команда Пермского края, на втором месте - команда из Республики Татарстан, на третьем - ребята из Чувашской Республики.
В конкурсе "Управление БПЛА" первое место - у команды Нижегородской области, второе - у команды Ульяновской области, третье - у Кировской области.
В конкурсе "Программирование БПЛА" первое место - у команды Республики Марий Эл, второе - у команды Республики Башкортостан, третье - у Республики Татарстан.
По итогам всех пяти соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Нижегородской области, замкнули тройку лидеров школьники из Кировской области.
Победители и призеры Олимпиады награждены кубками и памятными подарками.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.